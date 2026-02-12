9.9 C
Ad Ormelle la Neonis inizia a preparare i playoff

Aggiornato:
luca Zigiotti
By luca Zigiotti

Dopo aver sigillato domenica scorsa il primo posto in classifica con l’eclatante 118-53 ai danni dei malcapitati liventini della Humus Sacile, domenica alle 18:00 la Neonis inaugura al Palasport di Ponte di Piave contro Ormelle il ciclo di partite che dovrà portarla al picco della forma per l’avvio dei playoff.

Di questi 7 match, infatti, ben 3 saranno contro le attuali inseguitrici delle Aquile (Ormelle, Cordenons e Caorle nell’ordine), e saranno dei veri e propri test per valutare la preparazione della squadra.

Particolarmente probante il match di domenica: Ormelle, per profondità di roster, talento diffuso, fisicità e storia (lo scorso anno ha sfiorato la promozione in B Interregionale) è una delle squadre maggiormente accreditate per il salto di categoria, anche se il suo cammino nelle prime 19 giornate è stato a singhiozzo con ben 7 stop, l’ultimo dei quali patito due settimane fa contro Cividale. Motivo in più per aspettarselo particolarmente agguerrito, in una partita diretta dal duo veneto Vio di Montegrotto Terme (Pd) e Palazzolo, di Villaga (Vi).

Se non altro per vendicare la sconfitta dell’andata, quando le Aquile si imposero 66-60, sfoggiando per la prima volta quella difesa che poi sarebbe divenuta il loro vero e proprio marchio di fabbrica.

