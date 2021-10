Ail-Comune Aviano, incontro per gestione casa assistenza a Marsure

PORDENONE – Incontro fra Ail Pordenone e Comune di Aviano per la valutazione ed esame del prossimo rinnovo della convenzione della gestione Cjasa Nuta Magina Lama (Marsure di Aviano), precedetemente affidata e in scadenza alla fine di ottobre dopo due anni di ottimo servizio ed efficace ospitalità per i familiari dei pazienti provenienti da tutta Italia e impegnati nelle cure presso il Cro di Aviano .

Presenti l’ Assessore Danilo Signore ,la dott.ssa Teresina Russignaga, il Presidente Ail Pordenone Aristide Colombera, il suo Vice Vincenzo Sansalone e la Responsabile Gestiione Cjasa Nuta Tiziana Ros.

L’appuntamento in calendario da alcune settimane è servito non solo per curare i particolari e le modalità di rinnovo per un altro anno, come da convenzione stipulata un paio di anni fa ma anche da parte Ammimistrativa Comunale per estendere i più sinceri e vicini complimenti per l’ ottimo servizio e i numerosi attestati di stima raccolti da più fonti a sottolineare il valore del connubio fra le due parti.

Stefano Boscariol