Ail Pn, consegnato laboratorio medico mobile alla Pediatria dell’ospedale

PORDENONE – Martedì 12 ottobre, dopo alcuni mesi di attesa, è stato ufficialmente consegnato, in comodato d’uso, il Laboratorio Medico Mobile di AIL PORDENONE al reparto di Pediatria dell’Ospedale Civile di Pordenone.

Alla presenza del Direttore Generale Dott. Joseph Polimeni, il Primario della Pediatria dott. Roberto Dall’Amico, il Presidente Ail Pordenone Aristide Colombera, la Caposala Fedora Nascimben, la dott.ssa Psicologa e Psicoterapeuta Monica Minetto accompagnata dal suo staff di collaboratrici , la famiglia Pegolo (Lorenzo il figlio al quale è stato intitolato il laboratorio mobile frutto delle innumerevoli donazioni raccolte per onorare la figura del ragazzo scomparso prematuramente) il direttore Medico Alberto Terrazzano ,in rappresentanza del Direttore Sanitario dott. Michele Chittaro, il mezzo mobile ha preso posto assieme alle altre due auto che Ail Pordenone aveva donato in comodato uso alla Pediatria e alla Assistenza Domiciliare Pediatrica, qualche anno fa.

Fra l’altro , da menzionare che il laboratorio mobile è stato riadattato da ambulanza iniziale grazie alla maestria e competenza della Class Allestimento Veicoli di Santa Lucia di Piave con la dovuta attenta destinazione (presenti anche i titolari dell’azienda).

Nei momenti di ufficializzazione hanno preso la parola quasi tutti i presenti evidenziando la grande e importante iniziativa di generosa e utile solidarietà grazie alla memoria di Lorenzo e del grande impegno della famiglia Pegolo e della comunità di appartenenza , Brugnera e territorio limitrofo.

Ail Pordenone è stato il concreto e vicino catalizzatore finale di un obiettivo a lungo rincorso fin dalle prime avvisaglie e progettualità per sostenere il personale infermieristico che potrà recarsi nelle famiglie bisognose per aiutare i genitori di ragazzi meno fortunati ma che usufruiranno di un pò di respiro occupati, come sono, a seguire da vicino le sorti dei loro figli.”

