Al via il 12 la mostra fotografica “L’obiettivo al femminile. 50 anni di storia”

PORDENONE – Un’esposizione fotografica imperdibile, capace di raccontare storie di donne e storie legate a una città: Pordenone intrecciate nel corso degli ultimi decenni.

Si inaugura venerdì 12 gennaio alle 18, allo Spazio Foto del Centro culturale Casa Antonio Zanussi in via Concordia 7, a Pordenone, la mostra fotografica L’obiettivo al femminile. 50 anni di storia.

L’esposizione vuole rendere omaggio al contributo che le donne hanno dato al primo circolo fotografico di Pordenone,

“L’obiettivo”, nato il 9 aprile 1974 per iniziativa di un gruppo di appassionati amatori dell’arte, ai quali si aggiungevano pochi anni dopo due giovani amiche, Sara Del Zotto e Alida Canton, che si erano avvicinate insieme a questo mezzo espressivo.

Grazie al loro impegno il gruppo riceveva notevole impulso e poteva contare sulla partecipazione di nomi importanti della fotografia italiana, come Gianni Berengo Gardin, Romano Cagnoni, Mario De Biasi, Mario Giacomelli, Uliano Lucas, e Fulvio Roiter, coinvolti in workshop, mostre, concorsi ed edizioni librarie.

Nel corso degli anni il numero delle donne socie del circolo è aumentato, attualmente sono 14, su 26. Ciascuna contribuisce con il proprio stile a creare un gruppo eterogeneo, con molta voglia di partecipare e sperimentare, come dimostrano le immagini esposte che ripercorrono i 50 anni di vita del gruppo, partendo dalle immagini in bianco e nero rappresentative della vita di una cittadina d’altri tempi, per arrivare alle raffinate immagini fine art.

La mostra è visitabile dal lunedì al sabato nell’ orario di apertura della Casa Antonio Zanussi, dalle 9 alle 18, dal 12 gennaio al 29 febbraio.

Paola Dalle Molle