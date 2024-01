Bando locazione bar in piazza Lozer a Torre: offerte entro il 18 gennaio

PORDENONE – Mancano una decina di giorni alla chiusura del Bando per la locazione del Bar di piazza Lozer a Torre, una delle aree più vive e dinamiche della città. Una piazza su cui si affacciano diverse attività commerciali e botteghe e che, grazie al mercato rionale a Km zero, è diventata ancor più punto di riferimento per il quartiere. Il Comune, proprietario dell’immobile attualmente sfitto, ha indetto un bando per individuare un nuovo gestore del Bar della piazza, già Agorà e Cinderella 2.0.

I criteri che andranno soddisfatti riguardano la professionalità del nuovo gestore, la sua esperienza di conduzione di pubblici esercizi, l’offerta di prodotti e menù che verranno proposti, l’organizzazione nella preparazione di cibi e bevande, la disponibilità di apertura anche di domenica o in giorni festivi. Saranno apprezzate eventuali proposte migliorative, magari con condizioni agevolate per alcune categorie di avventori, quali famiglie e studenti, o l’organizzazione di eventi e proposte di arredo per il dehors esterno. La locazione avrà durata di 6 anni, eventualmente rinnovabili per altri 6.

Per questo bar l’Amministrazione punta dunque sulla qualità. È quanto sostiene l’assessore al commercio Elena Ceolin. «All’interno del bando è previsto un punteggio più alto per la professionalità del gestore, per la qualità del menù, la freschezza e stagionalità dei prodotti, soprattutto se a Km Zero».

«Questo di Torre non dovrà essere un bar qualsiasi – sottolinea il sindaco Alessandro Ciriani – ma un locale che sappia mettere in vetrina le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio, che abbia un servizio cordiale e cortese. Confidiamo quindi che si possa presto riaccendere la sua vetrina su piazza Lozer, offendo alla comunità sia il servizio di bar che una piacevole occasione sotto il profilo dell’aggregazione».

Tutta la documentazione dovrà prevenire entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 18 gennaio 2024. Tutti i dettagli e moduli da compilare sono scaricabili su www.comune.pordenone.it , sezione “bandi di gara” (Affidamento locazione locali in Piazza Lozer 2). Per informazioni: Ilaria Licata 0434.392461, Silvia Cigana 0434.392454 – [email protected] .