Al via, il 31 ottobre il 32° Concorso Città di Porcia

PORDENONE – Al via il 32° Concorso Internazionale “Città di Porcia”, la cui edizione 2022 è dedicato alla Tuba. A partire da lunedì 31 ottobre al Ridotto del Teatro Verdi (ingresso libero, 10.00-13.00 e 14.30-18.30) i 37 giovani concorrenti provenienti da tutto il mondo si sfideranno in una serie di prove che culmineranno con il gran finale in Sala Grande del Verdi sabato 5 novembre insieme all’Orchestra FVG diretta dal M° Giuliano Acocella.

In questa fase, oltre al voto della giuria tecnica e del pubblico, sarà determinante quello della Giuria Giovani, tra le novità dell’edizione 2022.

«Formata da allievi frequentanti da quarte e quinte degli Istituti Superiori del territorio pordenonese – dichiara il Prof. Giampaolo Doro, direttore artistico del Concorso – ho voluto coinvolgere giovani del territorio in una manifestazione musicale di carattere internazionale.

Essendo i partecipanti al concorso loro coetanei, credo che il fatto di entrare in contatto con questi giovani concertisti provenienti da tutto il mondo possa essere un’occasione unica per vivere da vicino un’esperienza di impegno, dedizione, conoscenza e crescita culturale, nonché un’ottima opportunità per relazionarsi con altre culture e parlare inglese».

I ragazzi, scelti in considerazione a una formazione musicale di base, sono stati coinvolti in alcune attività di formazione sullo strumento a Concorso attraverso una serie di lezioni-concerto tenute dal M° Alessandro Fossi, commissario italiano della giuria tecnica. A coronamento di tale percorso, gli studenti potranno così assistere in qualità di giurati alle ultime due prove del Concorso: il 3 novembre alla prima finale con pianoforte, e il 5 novembre al Concerto Finale con Orchestra. La somma delle due votazioni designerà la consegna del premio della Giuria Giovani.

La giuria tecnica sarà invece formata da musicisti e docenti di fama internazionale, selezionati tra le personalità più rappresentative delle diverse scuole strumentali e nazionalità. Sette commissari, compreso il Presidente, che rispondono al nome di Gérard Buquet (Francia, Presidente), Thomas Brunmayr (Austria), Alessandro Fossi (Italia), Gianluca Grosso (Italia), Patrick Harrild (Gran Bretagna), Roland Szentpàli (Ungheria) e Anne Jelle Visser (Paesi Bassi).

Premi. Il Concorso offre premi per un totale di € 21.100,00 suddivisi secondo quanto segue: Primo premio € 9.000,00 (non divisibile); Secondo premio € 5.000,00; Terzo premio € 3.500,00. A ciascun finalista non vincitore viene assegnato un premio di € 800,00. Da molti anni viene inoltre assegnato il Premio del Pubblico pari a € 1.000,00, attraverso la votazione del pubblico presente alla Serata Finale. Novità di quest’anno sarà il Premio della Giuria Giovani pari a € 1.000,00.