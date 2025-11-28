10.7 C
Alessandro Rosa, volto tv, a Palazzo Mantica il 29

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone
PORDENONE – Ogni oggetto ha una storia. Spesso non la conosciamo, ma basta aprire una scatola dimenticata, un cassetto di famiglia o la cantina dei nonni perché un ricordo torni a farsi vivo. Cosa vale davvero ciò che possediamo? E perché il fascino degli oggetti del passato continua a conquistarci? A queste domande risponderà un ospite d’eccezione del Circolo della Cultura e delle Arti di Pordenone: Alessandro Rosa, consulente d’arte e volto noto del programma Cash or Trash sul Canale NOVE, sarà protagonista di un incontro speciale dedicato al mondo del modernariato, del design vintage e degli oggetti “ritrovati”.

Negli ultimi anni questi ambiti stanno vivendo una rinascita sorprendente: non solo per il loro valore economico, ma soprattutto per le storie che custodiscono. Memorie familiari, curiosità, pezzi di un tempo che tornano attuali grazie all’occhio attento di esperti e appassionati. Rosa racconterà il suo percorso nelle più prestigiose case d’asta internazionali e la passione che lo ha portato a diventare uno dei volti più riconosciuti del mercato dell’arte.

L’appuntamento è per sabato 29 novembre 2025, alle ore 17.30, nella splendida cornice di Palazzo Montereale Mantica, in Corso Vittorio Emanuele II a Pordenone. A moderare l’incontro sarà il giornalista Mauro Rossato. L’evento è organizzato dal Circolo della Cultura e delle Arti APS di Pordenone, con il supporto della Camera di Commercio Pordenone-Udine e con il patrocinio del Comune di Pordenone – Capitale della Cultura 2027.

Ingresso ibero. È consigliata la prenotazione ai seguenti contatti:
📞 / WhatsApp 351 8302661 [email protected]

