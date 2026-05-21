Rally, la fuoriclasse Fabrizia Pons in gara per MRC Sport

BRUGNERA – Il 33esimo Rally Adriatico si appresta a ospitare un nome che ha fatto la storia del motorsport: Fabrizia Pons. L’autentica icona del rallismo mondiale sarà infatti al via della gara di Cingoli sabato 23 e domenica 24 maggio, portando tutto il prestigio della sua straordinaria carriera al fianco della pilota Tamara Molinaro, sotto i colori della scuderia friulana MRC Sport di Brugnera. Un binomio, il loro, che ha già dato prova di grande affiatamento nel 2025, conquistando splendidi risultati e vittorie di tappa tra le dune del Rally Jameel.

Per capire l’importanza di questo equipaggio, basti pensare a chi è Fabrizia Pons: una vera e propria pioniera del motorsport al femminile che, sia come pilota che come navigatrice, ha conseguito risultati di vero rilievo

Il suo percorso sui campi di gara inizia giovanissima nel motocross — unica donna a correre con continuità nel panorama nazionale tra il 1971 e il 1975 — prima del passaggio ai rally al volante di un’Autobianchi A112 Abarth. Come pilota dimostra subito un talento cristallino, conquistando quattro titoli italiani femminili tra il 1976 e il 1979 e firmando, nel 1978 su Opel Kadett, un clamoroso nono posto assoluto al Rally di Sanremo, valido per il Campionato del Mondo.

La consacrazione definitiva arriva però con il passaggio sul sedile di destra. Dopo le prime esperienze con Gigi “Lucky” Battistolli, Pons lega il suo nome a quello di Michèle Mouton sull’Audi Quattro ufficiale. Insieme scrivono una delle pagine più memorabili dello sport: al Rally di Sanremo del 1981 firmano la prima vittoria assoluta di un equipaggio interamente femminile nel Mondiale. L’anno successivo sfiorano il titolo iridato, chiudendo seconde nel Mondiale dopo aver trionfato in Portogallo, all’Acropoli e in Brasile, un’impresa che vale a Fabrizia l’Halda Trophy, il massimo riconoscimento internazionale per un navigatore.

Il suo palmarès, eccezionale e longevo, vanta anche la vittoria al Rally di Monte Carlo del 1997 al fianco di Piero Liatti su Subaru Impreza WRC. Instancabile professionista dei motori, tra il 2003 e il 2006 Pons partecipa a quattro edizioni della celebre Dakar con la tedesca Jutta Kleinschmidt, continuando poi a correre stabilmente nel Mondiale Rally fino al 2025 navigando la turca Burcu Çetinkaya. Proprio lo scorso gennaio, a dimostrazione di una passione mai spenta, era ancora una volta al via della Dakar Classic con Luciano Carcheri.

Per Fabrizia Pons si tratta peraltro di un gradito ritorno sulle strade marchigiane, che l’avevano già vista protagonista al Rally Adriatico nel 2012, proprio in coppia con Çetinkaya. Questo fine settimana, la leggenda e l’esperienza della navigatrice torinese si fonderanno con il talento di Tamara Molinaro, regalando al pubblico di Cingoli un equipaggio d’eccezione destinato a catalizzare tutti i riflettori.