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Ambiente 2027 a Francoforte, ultimi giorni per aderire

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Mancano pochi giorni alla chiusura delle adesioni per la partecipazione collettiva del comparto della coltelleria pordenonese alla fiera internazionale Ambiente 2027, in programma a Francoforte dal 29 gennaio al 2 febbraio del prossimo anno.

L’iniziativa, promossa da TEF, società in house della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, rappresenta un’opportunità concreta per le imprese del distretto di Maniago di presentarsi unite in uno dei principali appuntamenti mondiali dedicati ai prodotti per la casa, la tavola e la cucina.

La partecipazione sarà organizzata attraverso uno stand istituzionale collettivo dedicato alla promozione della coltelleria da cucina, sia per uso domestico sia professionale, settore che identifica a livello internazionale la tradizione manifatturiera del territorio e costituisce una delle espressioni più riconosciute del Made in Italy pordenonese.

L’obiettivo è rafforzare la visibilità internazionale delle imprese, favorire nuovi contatti commerciali e consolidare il posizionamento del distretto della lavorazione della lama sui mercati esteri, valorizzando competenze, qualità produttiva e capacità di innovazione.

Potranno essere accolte, compatibilmente con gli spazi disponibili e con le indicazioni dell’ente fieristico, anche aziende attive nella produzione di complementi d’arredo e oggettistica legati al mondo della cucina, in via subordinata rispetto alle produzioni di coltelleria.

Le aziende interessate possono aderire entro il 22 giugno 2026.

Bando: https://www.pnud.camcom.it/agenda/partecipazione-collettiva-fiera-ambiente-2027

Info: Tel. 0434 381609 – [email protected]

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