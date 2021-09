Amministrative 2021, stop definitivo alla candidatura di Anna Ciriani

PORDENONE – Fine corsa per Anna Ciriani e per la lista Amiamo Pordenone, che non potranno prendere parte alle amministrative del 3 e 4 ottobre.

Il Consiglio di Stato ha, infatti, rigettato il ricorso confermando la decisione del Tar sulla legittimità dell’operato della commissione elettorale che ha escluso la candidata e la sua lista.

A redigere il ricorso era stato l’avvocato e capolista Francesco Furlan. Anche per i giudici romani «l’onere formale imposto per la presentazione delle sottoscrizioni, come rilevato dal giudice di primo grado, non è fine a se stesso, ma assolve alla duplice funzione, da un lato, di assicurare che i sottoscrittori abbiano una piena consapevolezza della lista che contribuiscono a presentare al momento in cui appongono la propria sottoscrizione e, dall’altro lato, di consentire alla Commissione elettorale di verificare (celermente, ma inequivocabilmente, sulla base del mero dato documentale) che i sottoscrittori siano stati consapevoli di dare, nel lasso temporale consentito ad ogni lista per tale operazione in condizioni di assoluta parità, il proprio appoggio a quella e solo a quella determinata lista».