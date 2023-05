AperiFipe il 30. Una rassegna per fare rete e business

PORDENONE – L’appuntamento è per martedì 30 maggio, a partire dalle 16, alle Cantine Piera Martellozzo a San Quirino. Si chiama AperiFipe ed è l’incontro annuale dedicato dalla federazione Pubblici Esercizi alle imprese del territorio: ristoranti, bar, pub, pizzerie, pasticcerie e osterie.

L’obiettivo – come spiega il presidente provinciale dei ristoratori Pierangelo Dal Mas- è quello di condividere assieme agli imprenditori di settore esperienze e creare nuove opportunità di business. All’edizione zero del 2022 le presenze degli operatori sono state oltre 250.

Quest’anno si registra la forte presenza di aziende partner che hanno sostenuto l’evento e posto l’accento «sull’importanza di creare rete, fare business e mettere a disposizione vantaggi concreti in un contesto inusuale, divertente e non convenzionale» ha sottolineato Fabio Cadamuro alla guida dell’Ascom-Fipe di Pordenone. L’evento è aperto agli associati e non del sistema Ascom-Confcommercio di Pordenone.

Queste le aziende presenti alla rassegna AperiFipe: Adriarent, Cominshop, Eurobevande, Fiba Academy, Agenzie Generali Pordenone, Moda Lavoro Sacilotto, Office Solutions, Santanna, Worldline, Centrone Design, Elephant Creative, MMRendering, Horeca Nexit – Fiera di Pordenone.