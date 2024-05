Aperto il Bando per la gestione del mercato di Torre

PORDENONE – ​Il mercato di Torre del giovedì mattina è uno dei mercati di quartiere che ottengono in città il maggior successo e che catalizza in piazza Don Lozer tante persone provenienti da tutta Pordenone e dall’intero territorio. Istituito nel 2016, è gestito da un Comitato, il cui affidamento andrà a scadere nel novembre 2024. Per questo l’Amministrazione comunale ha indetto un bando di selezione pubblica per affidare la gestione ad un soggetto che offra garanzie di qualità del servizio per i prossimi 6 anni.

​L’interesse alla gestione può essere manifestato da associazioni di produttori agricoli o loro Consorzi, da associazioni/comitati/gruppi di produttori agricoli appositamente costituiti per il presente affidamento e che a tal fine devono nominare un responsabile/referente. Possono partecipare alla selezione i soggetti gestori che hanno sede nel territorio dell’ex provincia di Pordenone.

L’affidamento della gestione del mercato avrà la durata di 6 anni, a decorrere dall’8 novembre 2024, previa sottoscrizione di un’apposita convenzione.

​

Il mercato comprende 14 posteggi e si tiene dalle 7.30 alle 12.30. Il canone annuo per il costo dell’utenza di energia elettrica per ogni singolo posteggio è pari a 300 euro e la tariffa oraria per l’occupazione del suolo pubblico è confermata a 0,062 euro all’ora, per m2 di occupazione.

​I criteri di valutazione per l’assegnazione della gestione del mercato riguardano l’esperienza maturata nella gestione di mercati di produttori agricoli, mostre mercato dirette alla promozione e alla vendita di prodotti agricoli o altre manifestazioni con analoghe finalità all’interno del territorio della Provincia di Pordenone.

A tal proposito, precedenti gestioni saranno considerate solamente se avvenute in luoghi all’aperto. Un peso preponderante verrà dato dall’ampiezza dell’offerta merceologica (anche prodotti biologici e a Km Zero) e infine creeranno punteggio anche le attività collaterali di promozione e informazione, eventuali proposte su come realizzare attività di animazione o di valorizzazione del territorio, promuovendo il consumo di prodotti agricoli locali.

​Il mercato di Torre, dalla sua nascita fino ad oggi, ha contribuito ad aumentare i servizi di prossimità del quartiere, a rafforzare l’idea di comunità e di identità territoriale, rappresentando l’occasione di aggregazione per tante persone, capace di portare benefici anche alle altre attività commerciali esistenti tutt’intorno.

​

Le domande devono essere indirizzate al Comune di Pordenone – UOC “Patrimonio, commercio, attività produttive, suap”, unicamente tramite PEC, a pena di esclusione, all’indirizzo: [email protected] e dovranno improrogabilmente pervenire entro le ore 24:00 del 23/06/2024.