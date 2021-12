Apre lunedì 6 la farmacia comunale nella Cittadella della salute

PORDENONE – Da lunedì 6 dicembre la nuova sede della farmacia Comunale di Via Montereale apre al pubblico presso la Cittadella della Salute, praticamente dall’altra parte della strada. Il trasloco sarà completato tra sabato e domenica e lunedì alle 8.30 il servizio sarà operativo con l’orario spezzato classico 8.30-12.30, 15.00-19.00.

La nuova farmacia ha una superfice complessiva di circa 200 mq e l’area vendita è molto più grande

rispetto di quella attuale. Inoltre è stato creato un ampio locale destinato alle autoanalisi che consentirà già a gennaio di erogare il servizio di esecuzione tamponi rapidi e se verrà attivato e recepito dalla Regione FVG il protocollo d’intesa nazionale, anche la somministrazione dei vaccini. Nel corso dell’anno inoltre verranno attivati anche altri servizi: misurazione pressione arteriosa, misurazione profilo glicemico e profilo lipidico, foratura lobi.

La posizione rimane strategica in grado di servire un bacino d’utenza rilevante; gli abitanti del

quartiere nord, coloro che dopo le visite in ospedale hanno necessità di farmaci, l’area della Comina e i comuni limitrofi settentrionali del territorio comunale.

“Il trasloco di sabato e domenica – commenta l’assessore Walter de Bortoli a cui è stata assegnato il

referato delle farmacie – è importante poiché non viene interrotto un servizio essenziale per la popolazione. Da gennaio inoltre – prosegue l’assessore – il servizio verrà ampliato perché abbiamo deciso di istituire l’orario continuato dalle 8.30 alle 19.00, così da integrarsi con gli orari degli ambulatori e degli uffici della Cittadella della Salute. E’ va riconosciuta la condivisione dell’operazione anche da parte del personale, preparato e professionalmente competente, soprattutto in questi periodi di emergenza sanitaria, che oltre al mero lavoro in sé, è fortemente consapevole per la funzionale sociale che svolge”.

Il giorno di chiusura continuerà a essere il sabato tuttavia il sito delle farmacie comunali verrà

costantemente aggiornato con tutte le novità introdotte.