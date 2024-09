Arriva pordenonelegge numero 25: apre il 18 il Card. Ravasi

PORDENONE – Con una riflessione di S.E. il Cardinale Gianfranco Ravasi sul tema “In principio: creazione ed ecologia”, un intervento progettato per il festival e fortemente focalizzato sul nostro tempo, si inaugura – mercoledì 18 settembre, alle 18.30 al Teatro Verdi di Pordenone – la 25^ edizione di pordenonelegge, che festeggia quest’anno il suo primo quarto di secolo. La visione dei progressi scientifici, la ricerca sull’evoluzione umana e sulle vicende dell’universo sono intimamente legati al tema della creazione e l’analisi della condizione attuale del pianeta, insieme all’urgenza di un vasto impegno per lo sviluppo sostenibile, ci riporta ai concetti di generazione e rigenerazione, quindi alle origini e al principio della creazione.

Lo sguardo sul nostro tempo sarà filo rosso portante della Festa del libro, da quest’anno anche Festa della libertà: dal 18 al 22 settembre si avvicenderanno oltre 600 autrici e autori italiani e internazionali, protagonisti di 334 eventi in 43 sedi fra Pordenone e il Friuli Venezia Giulia, con 60 anteprime editoriali riservate al festival.

Ed è grande l’attesa per l’avvio di pordenonelegge 2024: nelle prime ore di prenotazioni dedicate agli Amici di Natale, tra lunedì 2 e martedì 3 settembre, si sono registrate oltre 2750 prenotazioni e nella sola giornata di lunedì 2 settembre il sito ha registrato oltre 9.600 visite, con più di 75.000 visualizzazioni di pagina.

La 25^ edizione di pordenonelegge, Festa del libro e della libertà, è promossa dalla Fondazione Pordenonelegge.it presieduta da Michelangelo Agrusti, ed è a cura di Gian Mario Villalta (direttore artistico), Alberto Garlini e Valentina Gasparet. La guida completa del festival è scaricabile in formato stampabile sul sito www.pordenonelegge.it.

«Venticinque anni di pordenonelegge hanno lasciato un segno profondo sul territorio, contribuendo in modo significativo all’evoluzione della città e del suo hinterland – spiega il Presidente di Fondazione Pordenonelegge.it Michelangelo Agrusti.

La visione della cultura come “impresa” e la straordinaria pervasività dell’effetto festival – vero e proprio volano di sviluppo, dati alla mano, con un ritorno di 9,68 € per ogni euro pubblico investito – sono elementi chiave del successo nel tempo di pordenonelegge. Non meno importante la sua caratteristica identitaria: pordenonelegge è una Festa della Cultura accessibile (da sempre, gratuitamente per tutti), comunitaria e da sempre inclusiva: anche quest’anno l’inaugurazione sarà specchio efficace di questa formula, rinnovando il “patto” della letteratura con le generazioni che rappresentano il nostro futuro.

Accanto a centinaia di studenti della città, in platea, ci saranno infatti 25 studentesse e studenti del Liceo Bilingue Ustvani e dell’Università Karlova di Praga, spettatori d’eccezione ma a breve anche tutti autori di un racconto breve, nel quale racconteranno la loro esperienza festivaliera e che sarà pubblicato in ebook dal festival. Li accoglierà e li aiuterà ad orientarsi una rappresentanza di studenti dell’ITS Alto Adriatico Academy di Pordenone.

Pordenonelegge accoglierà anche al suo evento inaugurale chi ha più difficoltà a partecipare agli eventi pubblici, e favorirà la presenza di molti cittadini delle locali residenze per la terza età, e in platea ci sarà anche una rappresentanza della comunità locale ghanese, nel contesto di un vasto progetto finalizzato a fornire gli strumenti per attuare una integrazione più completa possibile».

La 25^ edizione del festival riserverà un’attenzione speciale alla popolazione carceraria attraverso gli eventi organizzati per i detenuti della Casa Circondariale di Pordenone: venerdì 20 settembre alle 15 Alessandro Bergonzoni racconterà la sua esperienza artistica, tra teatro e libri, e alle 17 Massimo Cirri sarà protagonista di un ulteriore incontro con tanti aneddoti legati alla sua esperienza radiofonica.

A suggellare la grande festa di pordenononelegge 2024 sarà, domenica 22 settembre alle 19 al Teatro Verdi, il Concerto dell’Orchestra del Friuli Venezia Giulia diretta dal M.° Paolo Paroni, su musiche di Ennio Morricone. Sarà un viaggio attraverso le sue celebri colonne sonore. L’edizione del quarto di secolo sarà tutta da sfogliare, con il ritorno del coloratissimo programma di carta, distribuito dal 4 settembre.

«E vivremo le suggestioni immersive dell’innovativo progetto di video mapping – anticipa ancora il Presidente – Dal tramonto alle ore notturne, proietteremo sui palazzi del centro storico le grandi biblioteche del mondo, da New York a Washington, da Praga a Dublino e Roma. Un arredo urbano fortemente evocativo e unico nel panorama nazionale dei festival, con il “popolo” dei libri immerso in una mirabolante selva di scaffali e pubblicazioni di ogni latitudine del mondo, per vivere la suggestione straordinaria di una città del libro. D’altra parte, i libri regalano sguardi preziosi sul mondo e ci ricordano che il valore letterario è sempre presidio di libertà.

Per questo attraverso pordenonelegge, Festa del libro e della libertà offriamo al pubblico il nostro contributo per comprendere meglio il tempo che tutti viviamo. Restare sull’uscio della storia è l’obiettivo primario che coltiviamo: per questo da tre anni – dal 2022 dell’invasione ucraina – il nostro evento di anteprima è programmato nel cuore dell’Europa, a Praga. E per questo coinvolgiamo voci importanti che al festival entrano nel vivo del dibattito: da Azar Nafisi a Bernard-Henri Lévy, dall’israeliano Eshkol Nevo all’ucraina Oksana Zabužko a molti altri, la 25^ edizione sarà una bussola per leggere meglio il tempo complesso che stiamo vivendo».

Nel conto alla rovescia verso l’edizione numero 25, arrivano due notizie legate al consolidato impegno di pordenonelegge per la Poesia: la Camera dei Deputati ha fatto pervenire al festival la sua Medaglia 2024, riconoscimento per il contest “Poeti di vent’anni”, quest’anno al traguardo della 6^ edizione.

E per celebrare il Premio Saba Poesia agli oltre 600 autori e autrici di pordenonelegge saranno donati 25 grammi di poesia: una piccola edizione stampata a mano nei laboratori di tipografia della Scuola di Grafica d’Arte dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, a cura di Giovanni Turria e Isabella Leardini, con le poesie dei vincitori delle prime 4 edizioni: Umberto Piersanti, Milo De Angelis, Vivian Lamarque e Antonella Anedda.

Pordenonelegge 2024, i numeri e le partnership.

La 25^ edizione di pordenonelegge, Festa del Libro con gli Autori è promossa dalla Fondazione Pordenonelegge.it. Il cartellone “fuoricittà” spazierà da Lignano a Udine e Trieste, nella provincia di Pordenone i comuni di Brugnera e San Quirino si aggiungono ai centri Fuocittà delle precedenti edizioni: Azzano Decimo, Casarsa della Delizia, Cordenons, Maniago, Sacile, San Vito al Tagliamento, Spilimbergo, Prata di Pordenone.

Sul piano dei numeri: 334 sono gli eventi, oltre 600 i protagonisti del festival, 590 le notti prenotate in hotel, 112 i partner e sostenitori di pordenonelegge 2024. E ancora: saranno 228 gli Angeli, dei quali 65 volontari del festival. Anche i giovani Angeli crescono, e la 25^ edizione segnerà un ulteriore primato, quello del passaggio di testimone fra Alessandro Zanet, Angelo della prima edizione, e la figlia Maria Grazia, sedicenne al suo debutto come Angelo del festival. Un affettuoso turnover generazionale che è anche filo rosso dell’impatto sociale di pordenonelegge e incarna – letteralmente – l’adesione della città al ‘suo’ festival.

E sono 536 gli Amici iscritti nella fase di Natale, quando il programma non era noto, per conoscere quelli di settembre si deve attendere il giorno 4 e la riapertura della campagna “Amici”.

Pordenonelegge ringrazia i Media del territorio e i quotidiani di riferimento, Il Gazzettino e Messaggero Veneto, che hanno condiviso alcuni significativi progetti negli anni e che avranno momenti dedicati anche nell’edizione 2024 del festival.

La RAI è Media Partner della 25^ edizione di pordenonelegge. Una collaborazione che si è consolidata nel tempo, e coinvolge le testate e le reti radio e tv del Servizio Pubblico, che anche quest’anno dedicheranno un’attenzione speciale alla Festa del Libro con gli Autori grazie al coordinamento della sede RAI Friuli Venezia Giulia.

La RAI sarà in diretta da Pordenonelegge in una postazione speciale e centralissima, in Piazza XX Settembre, dove i programmi trasmetteranno live, diventando parte integrante del festival, veri e propri eventi fra informazione e attualità, intrattenimento e approfondimento. Con Rai Radio3 e il programma – cult dedicato ai libri, Fahrenheit, anche quest’anno la diretta condotta da Susanna Tartaro, con un evento nell’evento: Fahrenheit che festeggia i suoi 25 anni e festeggerà questo quarto di secolo insieme a pordenonelegge, in una puntata in programma venerdì 20 settembre, dalle 15 alle 17.30, protagonisti anche due artisti di straordinaria creatività, fuori dai registri convenzionali: Alessandro Bergonzoni e Davide Toffolo, al centro della puntata speciale dedicata ai 25 anni fra i libri. Ulteriori puntate di Fahrenheit andranno in onda, nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 settembre, live dalle 15 alle 17.30.

E Radio3 si collegherà con il festival sulle frequenze di Hollywood Party, per declinare la letteratura in chiave di suggestione cinematografica, mentre Rai. Rai Radio1 sarà in onda sabato 21 settembre, dalle 12.30 con Prima Fila, il magazine culturale della rete: la puntata dal festival sarà curata e condotta da Anna Longo e Paola D’Angelo. Sempre a cura di Rai Radio1 sarà registrata con i protagonisti del festival una puntata di Re Noir, tutti i colori del giallo: condotto dal giornalista e scrittore Stefano Tura, in onda la settimana successiva. E Radio1 si collegherà con il festival anche dai microfoni dei programmi di attualità Radio Anch’io e Zapping. A pordenonelegge 2024 arriva quest’anno anche Rai radio2 con la diretta di un programma di riferimento della rete, Caterpillar, live da pordenonelegge con il conduttore Massimo Cirri, collegato con Sara Zambotti nella sede RAI di Milano.

Sarà la Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia diretta da Guido Corso a coordinare il palinsesto delle dirette: e proprio a cura della sede saranno le puntate dello “Speciale pordenonelegge”, giovedì 19 e venerdì 20 dalle 14.00 e sabato 21 settembre dalle 11.20 alle 12.30, condotto da Giacomo Plozner per il coordinamento di Mario Mirasola, responsabile di Struttura dei programmi in lingua italiana della sede RAI FVG. E con il festival sarà intensa la collaborazione della Testata Giornalistica Regionale, attraverso le edizioni quotidiane del TGR e del GRR e gli inviati che forniranno costanti aggiornamenti. Anche Rai Kids sarà a pordenonelegge domenica 22 settembre, alle 10 in Piazza della Motta con “Da RAI Yoyo… a pordenonelegge!”, protagonista Laura Carusino, scrittrice di libri per bambini, attrice e volto amatissimo di Rai Yoyo: uno speciale spettacolo dal vivo, con il coinvolgimento del pubblico, animato da letture, canzoni e balli.

E sabato 21 settembre, alle 12:00 nel Ridotto del Teatro Verdi la presentazione della nuova edizione di Angelo chi legge, il podcast che pordenonelegge produce per la piattaforma nazionale RAI Play Sound con la Sede regionale Rai Friuli Venezia Giulia, a cura di Riccardo Cicconetti e Marco Fornasin. Interverranno il direttore della sede RAI FVG Guido Corso e Riccardo Cicconetti, con Sara Biason, Antonio D’Andrea, Gloria Di Meo, Vittoria Durat, Giorgia Maggio, Elena-Ilaria Novac, Gaia Pizzato, Gaia Secci. Presenta Federica Pivetta.

Pordenonelegge, la città come una libreria diffusa in occasione della 25^ edizione. Una Festa di Autori, Editori, Lettori e decine di migliaia di libri.

I libri come filo rosso di ogni incontro, a pordenonelegge: e la 25^ edizione del festival come occasione di incontro speciale con il libro. Sarà ancora una volta la centralissima Piazza XX settembre il cuore delle iniziative che si estenderanno nel centro storico, dal Corso Vittorio Emanuele II a Piazza Cavour con nuovi progetti di arredo urbano: sventoleranno bandiere e drappi rinnovati, nuovi striscioni verranno esposti nelle vie del centro e l’arredo del centro storico nei Comuni della provincia vedrà protagoniste le lettere dell’alfabeto.

Nei giorni del festival la città si trasforma in una “libreria diffusa”, e Piazza XX Settembre continuerà ad ospitare la tensostruttura che propone tutti i libri del festival, gestita da LibrerieCoop: un punto di riferimento che nel 2023 ha registrato la vendita di oltre 20mila copie e oltre 5mila titoli. Accanto ci sarà la tensostruttura dedicata agli amatissimi “Fuori catalogo”, mentre sarà la prestigiosa sede di Palazzo Montereale Mantica ad ospitare la mostra mercato delle case editrici del Triveneto. Le case editrici indipendenti, coordinate dall’Associazione Obliquo, si sposteranno dalla ex Tipografia Savio alla Casa del Mutilato.

Completerà la scenografia di piazza XX Settembre di Piazza XX Settembre lo spazio “Io sono Friuli Venezia Giulia”, presente a pordenonelegge con una propria area in cui promuovere il territorio, anche attraverso la degustazione di alcune tipicità in abbinamento ai vini regionali, e dove sarà possibile acquistare il merchandising ufficiale “Io sono Friuli Venezia Giulia. Un ricco palinsesto culturale riempirà lo stand nel cuore della manifestazione e proprio qui troverà spazio la programmazione delle dirette RAI che da molte edizioni fanno tappa alla Festa del Libro per il ‘live’ dei loro programmi. Sarà ancora più facile, quindi, per il pubblico, partecipare agli appuntamenti nel cuore della città con autrici e autori che si confrontano insieme ai conduttori dei programmi del palinsesto radiofonico nazionale. Lo spazio “Io sono Friuli Venezia Giulia” rimarrà aperto al pubblico tutti i giorni della manifestazione dalle 10 alle 21. Aggiornamenti : www.pordenonelegge.it/luoghi/io-sono-friuli-venezia-giulia

E tornerà nell’ormai storico spazio a Palazzo Gregoris La libreria della Poesia, che propone un numero di titoli di opere poetiche non riscontrabile altrove, con 3.000 titoli dedicati solo alla poesia, fra i quali gli “introvabili”. Ulteriori tensostrutture verranno allestite per gli incontri in Largo San Giorgio, nello spazio Scuole Gabelli, nel Parco Galvani e in Piazza della Motta. A grande richiesta dei ‘fan’ di pordenonelegge tornerà anche il punto merchandising, che sarà allestito in piazzetta Cavour e anche all’interno della tenso LibrerieCoop.