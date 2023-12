Arrivato il “cuocipasta” nelle primarie di Pordenone

PORDENONE – Nelle scuole primarie di Pordenone è arrivato il cuocipasta. Grazie alla proposta della ditta CAMST, che si occupa della Ristorazione scolastica, con questa attrezzatura si è potuto implementare il servizio, la qualità e l’appetibilità dei cibi proposti nelle primarie cittadine.

L’attivazione dei cuocipasta consentirà la cottura o la riattivazione della pasta direttamente all’interno delle strutture scolastiche e, in questo modo, la pasta non subirà la naturale perdita di qualità legata ai tempi prolungati di stazionamento nei contenitori termici, grazie ai quali viene trasportata dalle cucine centrali fin nelle scuole, perdendo chiaramente in appetibilità.

​

Ieri l’assessore all’istruzione Alberto Parigi ha pranzato con i bambini della primaria Narvesa, dove è stato inaugurato l’utilizzo del cuocipasta. «Una pasta squisita – commenta l’assessore – perché preparata sul momento, molto apprezzata dai piccoli alunni.

Al termine del pranzo abbiamo consegnato loro la “Io non spreco bag”, che gli consentirà di portarsi a casa il pane e le frutta avanzata. In questo modo si insegna ai bambini l’importanza di un’educazione alimentare, evitando lo spreco di cibo».

​

L’evento ha formalizzato l’avvio di questa nuova pratica, mai contemplata prima per le realtà delle scuole primarie di Pordenone.