Video animazione e musica per il Natale in città

PORDENONE – Come da tradizione, piazza XX Settembre sarà il cuore pulsante del Natale a Pordenone. Oltre al Villaggio di Natale, con le sue casette enogastronomiche e d’artigianato a cura di Sviluppo e Territorio, ci sarà sempre tanta musica, luci e divertimento.

Durante il periodo natalizio la magia del videomapping allieterà le serate in centro storico con video animazioni immersive di grande impatto, accompagnate da musiche natalizie.

Questo nuovo spettacolare evento-proiezione inaugurerà giovedì 7 dicembre ore 19:30, dando poi appuntamento tutti i giorni dalle ore 20:30 per un carosello con immagini a tema, grafiche dinamiche 3D accompagnate da gingle festivi e preceduto da un countdown immagini natalizie e un video immersivo di pochi minuti, proiettato sulla facciata esterna del Teatro Verdi fino al termine delle feste.

«È una delle grandi novità del Natale a Pordenone –spiega l’assessore alla Cultura e Grandi Eventi Alberto Parigi- che dà un effetto scenico senza precedenti. Le novità non finiscono qui, il Natale 2023 a Pordenone sarà caratterizzato proprio da novità e serate speciali, come il Villaggio magico che parte a breve in piazza della Motta o “Magia del Natale al lume di candela” domenica 17 dicembre, quando il Villaggio natalizio si illuminerà dalle 17 alle 22 della luce suggestiva delle candele. Non si può dimenticare “Che spettacolo di neve!”, evento pensato per grandi e piccini nel quale, durante tutta la giornata di sabato 23 dicembre, della neve sarà fatta scendere su piazza XX Settembre grazie all’utilizzo di cannoncini posizionati sulla balaustra della Biblioteca civica, oppure la rassegna “Pordenone racconta Pordenone”, una serie di incontri informali in Biblioteca durante i quali si confronteranno due personaggi famosi della nostra città per raccontare il passato, il presente e il futuro, con aneddoti, curiosità e momenti divertenti della loro carriera».

Le proiezioni, grazie alla collaborazione con Molino Zuzzi, avranno come protagonista Babbo Natale nell’incantato mondo del Natale con trenini, pacchi dono, omini di pan di zenzero e paesaggi innevati, saranno anticipate da un cameo che celebra i 100 anni dello storico Mulino Zuzzi e dureranno fino alle ore 1:00 del giorno successivo, ovviamente senza musica nelle ore più tarde.

Questa proiezione sarà inaugurata proprio in concomitanza con il Concerto di Natale al Teatro Verdi, tradizionale omaggio ad ingresso libero che il Comune, assieme all’Orchestra San Marco, donerà a Pordenone e ai suoi cittadini.

Alle ore 20:30 il Maestro inglese Ben Palmer dirigerà 150 elementi, tra coro e orchestra, in alcune delle più note e coinvolgenti colonne sonore del cinema di animazione e d’avventura quali E.T., La Bella e la Bestia, Jurassic Park, Harry Potter e la pietra filosofale, Mamma ho perso l’aereo e Pirati dei Caraibi.

Per la prima volta fianco a fianco, tre orchestre da camera del territorio: Orchestra da Camera di Pordenone ensemble dell’Associazione Musicale San Marco, Accademia Musicale Naonis e Accademia d’Archi Arrigoni, con la partecipazione del Coro del FVG e del Pordenone Vocal Ensemble), eseguiranno un programma che prevede musiche di John Williams (E.T. the Extra-Terrestrial: Flying Theme; Hook: Flight to Neverland; Theme from Jurassic Park; Harry Potter and the Philosopher’s Stone: Suite; Home Alone: Three Holiday Songs), Alan Menken (Beauty and the Beast: Overture), Alan Silvestri (The Polar Express: Suite), Klaus Badelt/Hans Zimmer (Pirates of the Caribbean: Symphonic Suite).