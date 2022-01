Associazione San Valentino, presentato il calendario 2022

PORDENONE – In Municipio, è stato presentato il calendario delle attività per il 2022 dell’Associazione San Valentino promosse in collaborazione con il Comune con il sostegno di BCC e Salomon immobiliare, e con la partecipazione a vario titolo di AsFo, AIR, Fondazione Friuli, Regione e Famiglia FVG.

L’Associazione San Valentino – ha esordito il sindaco Alessandro Ciriani – è un patrimonio della città, un importante presidio di rilevanza sociale che anche nel corso della emergenza sanitaria è riuscita a resistere e organizzare eventi ed attività.

La rete pubblica eroga validi ed importanti servizi – ha proseguito – ma va evidenziato l’impegno e la qualità del mondo del volontariato che con la propria attività li integra e ne arricchisce l’offerta.

E’ da rilevare – ha detto l’assessora alle Politiche sociali Gugliemina Cucci – che la San Valentino con le proprie iniziative intercetta e dà risposte ai bisogni reali e concreti che emergono dalla società civile, favorendo il rafforzamento della rete di socializzazione con manifestazioni, incontri , corsi che promuovono la salute, il benessere psico-fisico, le attività per accompagnare l’invecchiamento attivo ed altre iniziative di carattere culturale e ludico.

La presidente del sodalizio Luciana Pennelli le ha quindi illustrate in dettaglio.

Saranno organizzati i corsi per i Gruppi di cammino con l’istruttore di nordic walking, i balli di gruppo della ginnastica musicale che vanno oltre gli aspetti ludici, la ginnastica in acqua alla Gymnasium da praticare a beneficio delle articolazioni e dei movimenti, la respirazione consapevole per favorire rilassamento, concentrazione ed altro ancora, i corsi di Yoga e Tai Chi che si svolgeranno all’aperto al parco, le cure termali a Bibione attive fin dal 2012 promossa dal compianto Franco Toffolo ed iniziative dedicate ai ragazzi con disabilità con il coinvolgimento di Anmil, Arte Scienza Benessere, Pordenone Rugby , Santa Lucia odv e Asd Pn.

La partecipazione alle attività è gratuita per gli over 645 i possessori della carta d’Argento rilasciata dal Comune nell’ambito del progetto “Colora il tuo tempo “e richiesto solo il versamento della quota d’iscrizione all’Associazione di 10 euro.