Associazioni Dono Avis Fvg, Afds Pn, Aido Fvg e Admo Fvg presenti a “Punto di Incontro”

PORDENONE – “Punto di Incontro” è la fiera della formazione, orientamento e lavoro che aiuta i giovani a scegliere la strada per il loro futuro: essere presenti a questo evento è per noi una grande opportunità per far conoscere i nostri percorsi formativi. Di fatto le Associazioni del Dono, grazie all’attività del proprio Gruppo Scuola, svolgono da molti anni negli istituti superiori della provincia di Pordenone incontri informativi per “formare cittadini solidali e futuri donatori”, promuovendo la cultura del dono, della solidarietà, della cittadinanza attiva e stili di vita sani.

Anche quest’anno scolastico, nonostante le difficoltà dovute al Covid, gli istituti stanno dimostrando una grande sensibilità aderendo ai progetti “Questa sì che è vita” e “Ti Voglio Donare” rivolti agli studenti delle classi 4^ e 5^ degli istituti superiori.

Questi giorni hanno permesso alle associazioni di farsi notare tra i giovani studenti che affollano la fiera di orientamento scolastico, universitario, lavoro e formazione.

I risultati sono stati positivi, abbiamo avuto molta affluenza e voglia da parte dei ragazzi di informazione e conoscenza, sulle modalità di “dono”.

Assieme a noi in fiera sono stati presenti anche l’Agmen (Associazione Genitori Malati Emopatici Neoplastici) e l’associazione In prima persona (Uomini contro la violenza sulle donne).

Un ringraziamento particolare alla Fiera di Pordenone che ci ha offerto l’opportunità di essere presenti all’evento e poter cosi farci conoscere ai giovani futuri donatori.

Con la speranza che quello con “punto d’incontro” sia un appuntamento da rinnovarsi anche nei prossimi anni.