Atteso a Pordenone il reporter di guerra Fausto Biloslavo

PORDENONE – Si avvicina l’appuntamento tanto atteso con l’inviato di guerra Fausto Biloslavo, atteso a Pordenone mercoledì 25 maggio.

Biloslavo, da poco rientrato dal fronte ucraino, racconterà al pubblico la guerra con gli occhi e l’esperienza del reporter in prima linea.

L’appuntamento è alle 20:30 al chiostro della biblioteca civica di piazza XX Settembre (nell’adiacente sala Degan in caso di pioggia). L’ingresso è libero senza prenotazione.

L’iniziativa è promossa e organizzata dall’assessorato alla cultura, fortemente voluta dal sindaco Alessandro Ciriani e dall’assessore alla Cultura Alberto Parigi, dopo che il giornalista e scrittore triestino è stato ingiustamente escluso da Link, il festival del giornalismo di Trieste, che non l’ha inserito in cartellone e non l’ha invitato nemmeno come ospite.

Una censura che non è passata inosservata agli attenti occhi dell’amministrazione comunale di Pordenone, che nelle parole del sindaco Ciriani e dell’assessore Parigi ribadisce quanto sia «preziosa e importante la sua presenza a Pordenone –dichiarano -. Stiamo parlando di un reporter vero, che entra dentro i conflitti rischiando la pelle, per raccontarli così come sono, senza distorsioni. Per il pubblico della nostra città sarà un’occasione unica per informarsi direttamente alla fonte».