Aumento prezzi, “tempesta” non terminata, il 10 incontro Confindustria

PORDENONE – «La tempesta sui mercati energetici è tutt’altro che terminata, i nostri consorzi sono al fianco delle imprese per cercare di contenere le spese, ma in questo contesto non si possono far miracoli»: non nasconde la propria preoccupazione il Presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti in un passaggio della Lettera Rossa inviata pochi giorni fa agli imprenditori riguardo la critica situazione dei prezzi delle commodities a livello globale. Dopo il primo punto della situazione dello scorso novembre, Confindustria Alto Adriatico riunisce nuovamente le imprese associate per ulteriori riflessioni sulla complessità di questo momento, anche in relazione alle altre materie prime.

Lo fa ampliando discussione e confronto ad Aurelio Regina, delegato Confindustria per l’Energia e Alessandro Fontana, direttore del Centro Studi di Confindustria nell’incontro operativo – al quale è invitata la stampa – dal titolo AUMENTO DEI PREZZI DELLE COMMODITIES: CAUSE, IMPATTI, PROSPETTIVE in programma lunedì 10 gennaio alle 17.30, nella sede di Pordenone in modalità fisica e/o virtuale.

Sarà possibile partecipare in presenza secondo l’ordine di prenotazione delle richieste di partecipazione; in collegamento audio/video su piattaforma Zoom. In entrambi i casi è necessario registrarsi qui di seguito > modulo on line

Aurelio Regina – Aurelio Regina è Vicepresidente e azionista di Manifatture Sigaro Toscano e Partner di Egon Zehnder International; è Presidente di Sisal Spa, Sisal Group Spa e del Gruppo Defence Tech. Attualmente è Vicepresidente del Centro Studi Americani, Membro del Board di Aspen Institute Italia, e Consigliere di Cerved Information Solutions Spa. Nel 2019 stato nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Mattarella.

Alessandro Fontana – Professore a contratto di Economia pubblica presso l’Università de L’Aquila e l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha lavorato nella Commissione tecnica per la spesa pubblica, nella Commissione sull’attuazione del federalismo fiscale e nella Commissione tecnica per la Finanza Pubblica del Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Istituto di Studi e Analisi Economica. Ha svolto attività di consulenza per enti pubblici nazionali e internazionali.