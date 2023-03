Autoemoteca all’Università, 26 le donazioni sul posto

PORDENONE – «L’autoemoteca si conferma strumento efficace per avvicinare i giovani alla donazione di sangue, lo ha dimostrato anche il risultato ottenuto oggi con l’iniziativa realizzata all’interno del campus universitario pordenonese: autoemoteca a regime e una buona lista di prenotazioni di donatori che doneranno direttamente nei Centri trasfusionali».

Il presidente provinciale dell’Associazione friulana donatori di sangue del Friuli occidentale, Mauro Verardo, questa mattina ha accolto i 26 studenti universitari che hanno aderito alla donazione collettiva in autoemoteca, dei quali 13 erano nuovi donatori.

Altri quindici giovani si sono poi prenotati per donare nei Centri trasfusionali della provincia. Per tutti loro, la presenza fisica dell’autoemoteca ha rappresentato lo stimolo per donare e per approfondire il tema della donazione con il gruppo dei volontari Afds Pordenone presenti in Università.

«Molti ragazzi, vedendo l’autoemoteca si sono fermati a chiedere informazioni e anche questo è un dato importante», ha sottolineato Verardo.

L’iniziativa, resa possibile anche grazie alla collaborazione del gruppo di Protezione civile di Pordenone che ha fornito il gruppo elettrogeno per alimentare l’autoemoteca, è stata ospitata dal Consorzio universitario e rappresenta la prima di altre iniziative analoghe già in programma.

Il direttore del Consorzio, Andrea Zanni, avrebbe dovuto donare la prima volta proprio oggi in autoemoteca, ma per ragioni di salute era assente e dovrà quindi rimandare. «Sono molto dispiaciuto – ha fatto sapere – di non poter partecipare oggi, ma al tempo stesso anche molto contento di com’è andata questa prima volta dell’autoemoteca all’Università.

Andrò a donare sicuramente anche io al Centro trasfusionale. Intanto con il presidente Verardo abbiamo già stabilito che riproporremo l’iniziativa anche in futuro, nel mese di novembre e poi ancora nel mese di marzo del prossimo anno.

È fondamentale che i ragazzi vedano fisicamente cosa significa donare sangue, affinché possano provare il desiderio di compiere anche loro questo gesto altruistico».