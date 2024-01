Avis Fvg cerca 4 giovani per il servizio civile

FVG – L’ AVIS Friuli Venezia Giulia cerca quattro giovani tra i 18 e i 28 anni da impiegare nella sede di Pordenone per il progetto di Servizio Civile Universale dal titolo “SCUola di dono, nel NORD”.

Il Servizio Civile rappresenta un’occasione di formazione e crescita personale e professionale all’interno dell’Associazione, ha durata di 12 mesi e un impegno medio settimanale di 25 ore.

Le candidature dovranno pervenire attraverso la piattaforma Dol (domanda on line) scaricabile dal sito dell’AVIS Nazionale (www.avis.it) e dal sito dell’AVIS Friuli Venezia Giulia (www.avisfriuliveneziagiulia.it) entro le 14:00 di giovedì 15 febbraio 2024.

L’obiettivo del progetto è quello di tenere alto il coinvolgimento del contesto sociale, soprattutto tra i giovani, alla solidarietà, prevenzione e donazione, per contribuire alla salute della popolazione e alle richieste nazionali, valorizzando le risorse della popolazione più giovane.

Le regioni del nord sono da sempre partecipi, solidali e attive nelle donazioni, ma soffrono anch’esse di un calo di interesse da parte della popolazione: il progetto intende ridare vita alla partecipazione della cittadinanza, calata dopo gli anni del Covid, ai temi della salute e del dono.

Rivolgendosi ai giovani, si auspica un’azione di traino per il coinvolgimento di altri giovani, necessari per tener vivo il sistema donativo in una popolazione in progressivo invecchiamento.

La valorizzazione dei giovani intende essere linfa vitale anche all’interno dell’associazione per accogliere le loro sfide, risorse e innovazioni.

Chi fosse interessato può consultare i siti internet dell’AVIS Nazionale e dell’AVIS Friuli Venezia Giulia. Per informazioni chiamare la sede regionale dell’AVIS Fvg al numero 0434 555145.