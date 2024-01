Riqualificazione Centro Anziani Torre: gli interventi nei dettagli

PORDENONE – ​Da alcuni giorni si sta predisponendo l’inizio dei lavori di riqualificazione e ammodernamento energetico del Centro Anziani di Torre in via Piave.

Questo progetto strategico del costo di 5 milioni 335 mila euro e interamente finanziato dal PNRR si inserisce all’interno del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare” e intende rinnovare una struttura ormai vetusta apportando delle importanti migliorie al tessuto socioeconomico di Torre, favorendo anche la coesione sociale senza però consumare nuovo suolo.

​

Ma veniamo al dettaglio degli interventi manutentivi che saranno realizzati. Si partirà con i lavori di miglioramento antisismico e strutturale, oltre a quelli di efficientamento energetico atti a ridurre la dispersione di calore, con l’installazione di isolanti termici e di impianti solari per la produzione di acqua calda sanitaria.

Si procederà alla sostituzione di tutti i serramenti, dei pavimenti dell’intero edificio, compresi quelli dei terrazzi al 1° piano, all’installazione di frangisole sulle finestre poste a sud, alla realizzazione di un nuovo vano ascensore, di un nuovo impianto di climatizzazione e di nuovi servizi igienici.

​

Gli spazi interni avranno una nuova collocazione per soddisfare le differenti destinazioni d’uso: il piano interrato continuerà ad essere occupato dall’Archivio storico comunale, ma l’area destinata alla consultazione da parte del pubblico verrà ampliata e resa più accogliente; il piano terra ospiterà il Centro Diurno per anziani non autosufficienti con servizi, una cucina con dispensa, una sala per il riposo e una per la fisioterapia.

Sempre al piano terra saranno collocati il nuovo Centro Prelievi con servizio di Screening mammografico, il Centro Servizi Volontariato FVG e le associazioni, mentre una porzione del piano terra e tutto il 1° primo saranno convertiti in appartamenti e spazi comuni per la socializzazione e condivisione progettati all’insegna dell’housing sociale.

Complessivamente verranno realizzati 14 appartamenti, con lavanderia comune e un soggiorno comunitario.

​

I lavori avranno inizio a marzo 2024, mentre la consegna del nuovo Centro Anziani riqualificato avverrà entro la fine del 2025.

​Afferma il sindaco Alessandro Ciriani: «La civiltà di un territorio si misura dalla capacità di dare risposte adeguate a chi, non certo per sua volontà, si trova nella necessità di essere assistito, aiutato e sostenuto. L’invecchiamento della popolazione impone alla comunità di dotarsi di strutture adeguate per l’assistenza agli anziani.

Il nuovo Centro Diurno che a breve riqualificherà il vecchio Centro Anziani di Torre – da anni inspiegabilmente abbandonato senza una funzione, se non quello di Centro prelievi – sarà dotato anche di appartamenti per residenzialità e semiresidenzialità dedicati a persone con autonomia limitata. Sarà un presidio in più che rafforza la rete di supporto alle famiglie, di cui siamo orgogliosi».