Avis Pordenone rinnova gli eventi per il 2024

PORDENONE – Davanti ad una folta platea si è svolta, domenica 25 febbraio, presso l’oratorio della beata vergine delle grazie di Pordenone, l’assemblea annuale dei soci della sezione di Pordenone della AVIS.

Il 2023 è stato un anno ricco di attività da parte della sezione pordenonese ed in particolare lo spettacolo di magia e la realizzazione del Murale, realizzato grazie al contributo del Comune di Pordenone, hanno chiosato un anno che ha visto una certa stabilità in termini di donazioni e neo donatori ma un crescendo della media di donazioni procapite.

Silvestri ha ricordato come l’amministrazione Comunale ed in particolare l’assessora Guglielmina Cucci, si siano sempre dimostrati vicini e disponibili nei confronti della propria sezione dimostrando una elevata sensibilità verso la causa della donazione di sangue.

L’obiettivo è comunque quello di aumentare le donazioni e, a tal scopo chiede al Presidente della comunità Romena se sia possibile coinvolgere in modo più incisivo i suoi associati al dono del sangue.

Durante il proprio intervento, la presidentessa della Avis regionale FVG, Lisa Pivetta, ricorda, con orgoglio, come il FVG sia primo in Italia, nel 2023, riguardo la donazione di plasma. Anche il 2024 si muove sulla stessa via. Utilizzando al meglio le autoemoteche è possibile raggiungere i possibili donatori quasi fino a casa loro.

Il consigliere regionale Busato, ricorda che a questo scopo è in programma di incrementare il numero di posti per la donazione di plasma nei vari ospedali della regione. Però bisogna sollecitare coloro che son 2 anni che non donano come fa la sezione di Pordenone grazie all’opera della consigliera Elda Del Pup.

Anche il prof. Arena, vicedirettore della SOMSI, ha partecipato alla assemblea e si complimenta per lo sforzo che l’Avis Comunale di Pordenone mette in campo per raggiungere lo scopo prefissato: salvare vite tramite la donazione di sangue.

Il calendario degli eventi per il 2024 risulta rinnovato grazie alle nuove risorse che si sono integrate nel consiglio Avis e che renderanno possibile un maggiore coinvolgimento dei giovani, in attesa del nuovo consiglio che verrà eletto nella prossima assemblea a chiusura di questo mandato.

L’assemblea si è conclusa con la premiazione dei soci benemeriti con il sentito plauso del numeroso pubblico.