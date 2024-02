Forno Follador. I grandi lievitati della Pasqua

PORDENONE – Portare in tavola, nei giorni di festa, un lievitato artigianale è abitudine sempre più diffusa, anche a Pasqua.

Lo sa bene Antonio Follador, titolare dell’omonimo Forno di Pordenone e socio fondatore del Consorzio per la Tutela del Lievito Madre da Rinfresco, che quest’anno presenta una collezione di 8 grandi lievitati (tre Colombe, due Ovo e tre Venexiane), preparati con lievito madre da rinfresco e materie prime di filiera, lievitazione di almeno 24 ore e innovazione del processo di lavorazione, sperimentazione e creatività nell’esecuzione di farciture e glasse.

“I grandi lievitati come la Colomba sono dolci senza tempo, conservano una perfetta bilanciatura fra burro, vaniglia e frutta candita e restituiscono al palato suggestioni legate alla tradizione, alla memoria e ai ricordi di famiglia.

Per chi, nel periodo delle feste, ama sperimentare e mangiare dolci glassati e golosi, noi abbiamo introdotto in catalogo l’Ovo che reinterpreta l’uovo di cioccolato, icona della Pasqua, nel formato di un lievitato, in due diverse ricette: Glacè e Albicocca, Pistacchio e Amarene”, è così che Antonio Follador commenta i suoi prodotti ai quali lavora nel suo laboratorio a Pordenone, in un hangar di 1.400mq dotato di tecnologie 4.0 e al fianco di una squadra di giovani artigiani.

Per la Pasqua, Forno Follador sorprende con tre diverse varietà di Colomba (nel formato da 1kg). Novità 2024 è la Colomba Mandorla e Limone, lievitato di grande morbidezza che combina sapori freschi e sapori avvolgenti, farcito con pasta di mandorle e canditi di limone di Sorrento, ricoperto da una croccante glassa di zucchero e bastoncini di mandorle.

La Colomba Classica è preparata secondo tradizione, con canditi all’arancia e una croccante copertura di granella di zucchero e mandorle. Completa la collezione la Colomba Cioccolato e Arancia, un impasto al cioccolato fondente 60% dalle note di cacao e vaniglia, con cubetti di arancia candita e una glassa al cacao con zucchero in granella e nocciole.

L’Ovo

​L’uovo di cioccolato è un altro dei simboli della Pasqua e Antonio Follador lo reinterpreta come un lievitato, utilizza l’impasto della colomba e sceglie la forma della metà di un uovo.

È così che è nato l’Ovo, in due proposte golose: la prima è il Pistacchio e Amarene,farcito con la pasta di pistacchio di Bronte DOP pura al 100% lavorata a cremino e con le amarene candite; poi ricoperto da una glassa di cioccolato bianco al pistacchio e granella di pistacchi; la seconda è il Glacé e Albicocca, con cioccolato al latte e albicocche Tonde di Costigliole all’interno e un guscio croccante di cioccolato e mandorle a bastoncino all’esterno.

La Venexiana

​Tra i lievitati delle feste di Forno Follador c’è anche la Venexiana, dolce tipico della tradizione veneta che nasce da una storia di recupero creativo del pane, in una molteplicità di varianti: Classica, con un impasto tradizionale e una croccante copertura di mandorle e zucchero, all’Albicocca, con l’aggiunta di succose gocce di albicocca, e Agli Agrumi, un impasto profumato e arricchito da un mix di note agrumate di arance, limoni di Sorrento e mandarini di Ciaculli canditi.

Anche a Pasqua i lievitati a marchio Forno Follador in vendita nei principali store di Rinascente

Dopo l’esordio del Natale scorso, Rinascente conferma la vendita di una selezione dei lievitati a marchio Follador nelle sedi di Milano, Torino, Firenze e Roma (a partire dal 12 marzo). Qui, oltre ai prodotti della Pasqua, sarà disponibile anche la gubana, tipico dolce friulano delle feste. Per la preparazione di questo dolce Antonio Follador utilizza la vaniglia bourbon del Madagascar, l’uvetta australiana Sun Muscat a bacca insieme a frutta secca, spezie, marmellata di albicocca, zest di arancia e limone, rum e grappa.

Tutti i lievitati di Forno Follador possono essere acquistati nei tre punti vendita di Pordenone (Lo Spaccio, Il Posto, La Bottega), sullo shop online con distribuzione in tutta Italia (www.panificiofollador.it/shop-online/) e nei migliori negozi presenti sul territorio nazionale.