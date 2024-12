Bar di piazza della Motta: bando aperto fino al 20 gennaio 2025

PORDENONE – Forse non tutti sanno che l’attuale concessione del bar “Caffè Letterario” in piazza della Motta scadrà il 31 dicembre 2024.

Per assegnare questa attività, posizionata in un luogo strategico del centro storico, l’Amministrazione comunale ha indetto un nuovo bando.

​

Tale spazio non sarà più semplicemente un “caffè” ma un locale a 360°, capace di inserirsi perfettamente in una piazza della Motta completamente rinnovata e pronta a sorprendere con eventi e spettacoli multimediali.

Gli interessati dovranno avere maturato una certa professionalità, offrire un menù variegato che metta in luce la stagionalità, favorire prodotti locali e a km zero e garantire la disponibilità all’apertura in occasione delle manifestazioni culturali e artistiche che si tengono in questa parte del centro storico.

​A gennaio 2025 il Comune effettuerà nel locale vari lavori di manutenzione e ampliamento che porteranno alla realizzazione di una stanza in più rispetto alle attuali, aumentando così i coperti.

Oltre al già esistente dehor interno alla corte, sarà garantito un nuovo ampio spazio esterno in piazza della Motta, con tavolini e ombrelloni. Qui gli avventori potranno godere della bellezza di un luogo simbolico di Pordenone, oggi reso “Teatro urbano” grazie agli spettacoli di luci che vengono proiettati tutto l’anno.

​

Il Comune ha stabilito che per i primi 2 anni il canone annuo di 21.300 euro sarà abbattuto del 50%, per un totale di 900 euro al mese. In questo modo viene incontro considerevolmente alle spese che i nuovi locatari dovranno affrontare.

Come spiegato dall’assessore al commercio Elena Ceolin, il Bando intende migliorare le potenzialità di un bar centralissimo di Pordenone, per metterlo a servizio di una piazza della Motta riqualificata. Un luogo vivace della nostra città in cui convivono cultura, arte e socializzazione grazie ai tanti eventi proposti all’ex Convento di San Francesco, al Museo di Storia Naturale e alla Casa della Musica.

Chi è interessato alla gestione del locale dovrà inviare la domanda entro le 12.00 del 20 gennaio 2025. Per informazioni sul bando, visitare la sezione bandi e avvisi nel sito www.comune.pordenone.it .