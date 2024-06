Barocco europeo, è Jasmina Rosasivilin la vincitrice

PORDENONE – Coinvolgere i giovani per promuovere il repertorio musicale antico è tra gli obiettivi principali di Barocco Europeo.

Il 17 maggio scorso ha debuttato, al Teatro Zancanaro di Sacile, l’allestimento originale del Laboratorio per l’Opera

barocca de La serva padrona con gli allievi e le allieve delle terze e quarte classi dell’Istituto comprensivo “Rita Levi

Montalcini” di Fontanafredda. A latere un ulteriore progetto ha coinvolto gli studenti della quarta classe dell’indirizzo grafico del Liceo artistico “Galvani” di Pordenone, che, coordinati dalla docente Chiara Grando, hanno affiancato Barocco Europeo nella realizzazione di una nuova immagine rappresentativa del Festival

MusicAntica – Baroque Stories.

«Crediamo fortemente nell’apporto che i giovani possono dare per la valorizzazione del patrimonio culturale – dice Donatella Busetto, direttrice artistica del festival – con idee fresche e letture nuove, soprattutto in ambito musicale per avvicinare nuovi pubblici. La rivisitazione e la scoperta sono tematiche care al nostro festival. È stato un viaggio sorprendente non solo attraverso l’arte e l’estetica dei ragazzi e delle ragazze, ma anche sotto l’aspetto umano.

Ringrazio per la disponibilità i docenti e il dirigente scolastico, professor Enrico Quattrini per averci permesso di

entrare in contatto con questi giovani talenti”.

Le proposte valutate sono state elaborate da Maria Elisa Alupoaie, Elisa Anzalone, Martino Bonaldo, Giovanni

Bottecchia, Jacopo Catalano, Eva De Zan, Rebecca Del Zuanne, Nicole Falbo, Michael Falcioni, Eleonora Garofalo,

Ana-Maria Genoiu, Alberto Maurutto, Aurora Mestriner, Elisa Meri Pilot, Yasmina Rosasivilin, Aicha Salha, Giorgio

Toffolo, Giorgia Benedetta Trevisan, Kendra Turchetto.

Ad aggiudicarsi la vittoria è stata Yasmina Rosasivilin per avere interpretato lo spirito del festival in modo fresco,

originale e versatile, andando oltre i confini dei repertori e cogliendo lo spirito eclettico e interdisciplinare del

festival.