5.5 C
Pordenone
giovedì , 13 Novembre 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Basket – Serie DR1 – Porte girevoli a Fiume Veneto – Via coach Bianchini, torna Davide Galli

Pordenone
Aggiornato:
luca Zigiotti
By luca Zigiotti

A metà girone d’andata c’è il primo cambio di panchina in DR1: ma non è legato ai risultati. Fiume Veneto ha accettato il passo indietro di coach Bianchini, per motivi strettamente personali. Bianchini, tornato a guidare quest’anno i biancoblù che aveva portato dalla Promozione in Dr1, lascia Fiume Veneto a metà classifica, con un bilancio di 3 vinte e 3 perse, ma soprattutto con una striscia vincente di 3 successi.

La società del presidente Mascarin ha immediatamente individuato il sostituto, che sarà in panchina già nella trasferta di sabato a Tricesimo: è Davide Galli, attualmente viceallenatore dell’Humus Sacile in serie C, e in precedenza vincitore in maglia Sistema Pordenone della serie D 2017/2018.

Davide Galli torna a Fiume Veneto dopo due stagioni in cui prima era stato vice, proprio di Bianchin, e poi capoallenatore, portando l’anno scorso i fiumani al loro miglior risultato di sempre, col secondo posto nella regular season di DR1.

L’Humus Sacile ha un ruolo fondamentale in questa transazione: Galli mantiene il ruolo di vice a Sacile, e l’Humus del presidente Marletta ha accettato questa soluzione, con una lungimiranza che gli fa onore.

Galli quindi si alternerà fra le due squadre, replicando da vicino quanto fatto da coach Pozzan lo scorso anno a Casarsa, quando per due mesi allenò sia la Dr1 che la B femminile.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Marilena Brunetti, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Enrico Sgariboldi, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.