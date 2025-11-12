Basket – Serie DR1 – Porte girevoli a Fiume Veneto – Via coach Bianchini, torna Davide Galli

A metà girone d’andata c’è il primo cambio di panchina in DR1: ma non è legato ai risultati. Fiume Veneto ha accettato il passo indietro di coach Bianchini, per motivi strettamente personali. Bianchini, tornato a guidare quest’anno i biancoblù che aveva portato dalla Promozione in Dr1, lascia Fiume Veneto a metà classifica, con un bilancio di 3 vinte e 3 perse, ma soprattutto con una striscia vincente di 3 successi.

La società del presidente Mascarin ha immediatamente individuato il sostituto, che sarà in panchina già nella trasferta di sabato a Tricesimo: è Davide Galli, attualmente viceallenatore dell’Humus Sacile in serie C, e in precedenza vincitore in maglia Sistema Pordenone della serie D 2017/2018.

Davide Galli torna a Fiume Veneto dopo due stagioni in cui prima era stato vice, proprio di Bianchin, e poi capoallenatore, portando l’anno scorso i fiumani al loro miglior risultato di sempre, col secondo posto nella regular season di DR1.

L’Humus Sacile ha un ruolo fondamentale in questa transazione: Galli mantiene il ruolo di vice a Sacile, e l’Humus del presidente Marletta ha accettato questa soluzione, con una lungimiranza che gli fa onore.

Galli quindi si alternerà fra le due squadre, replicando da vicino quanto fatto da coach Pozzan lo scorso anno a Casarsa, quando per due mesi allenò sia la Dr1 che la B femminile.