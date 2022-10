Bazar 6-14: aperte le iscrizioni, l’evento domenica 16 ottobre

PORDENONE – Con la ripresa dell’edizione autunnale della kermesse Incontriamoci a Pordenone, che quest’anno sarà proposta in forma ridotta per l’acuirsi della crisi energetica che sta colpendo l’intero settore mercantile, gli organizzatori (Propordenone e Ascom-Confcommercio) hanno garantito il tradizionale svolgimento della 36ma edizione del Bazar 6-14: la mostra-mercato scambio per aspiranti commercianti di età compresa fra i 6 e 14 anni per la giornata di domenica 16 ottobre.

Per questa edizione sono state rideterminate le aree per lo svolgimento di questo mercato dei bambini e sono: via della Motta, piazza della Motta, via Ospedale Vecchio, piazzetta del Donatore, via dei Molini, via Roma e piazzetta Pescheria (esclusa viale Martelli).

Per regolamento sono ammessi la vendita e lo scambio di oggetti usati quali giornalini, libri, giocattoli, costruzioni o invenzioni, figurine, bambole e altri oggetti comunemente in uso ai ragazzi (sono esclusi prodotti alimentari, animali vivi, computers professionali, merci e oggetti nuovi, nonché oggetti pericolosi come i coltelli.

Il valore della merce non deve essere superiore a 20 euro. Il materiale utilizzato per l’esposizione deve essere trasportato a mano nelle singole zone assegnate entro le ore 9.00 di domenica 16 ottobre.

I genitori e le persone adulte non possono sostituire i ragazzi nella vendita.

Iscrizioni: si ricevono alla segreteria dell’associazione Propordenone-Onlus in viale Cossetti 20a, dal 10 al 14 ottobre con orario 9,00 – 12,00 e 15,30 – 18,00. La richiesta di partecipazione deve essere sottoscritta dal genitore unitamente al versamento della quota di partecipazione fissata a 6 euro.

Ad ogni partecipante viene rilasciato copia del regolamento e una pianta con la localizzazione delle aree assegnate (info Propordenone 0434 1777805).