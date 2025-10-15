Bazar dei Bambini, la 39^ edizione domenica 19 ottobre

PORDENONE – Domenica 19 ottobre, dalle 9.00 alle 17.30, ritorna per la 39ª edizione il tanto amato Bazar dei Bambini.
In questa speciale giornata, i piccoli imprenditori dai 6 ai 14 anni proveranno l’ebbrezza di diventare venditori per un giorno, vendendo, scambiando o acquistando libri, fumetti e giocattoli, in un’atmosfera di festa e creatività.
Il Bazar si svolgerà in via della Motta, Piazza della Motta, via Ospedale Vecchio, via dei Molini, via Roma e Piazzetta Pescheria a Pordenone.
Le iscrizioni si effettuano fino a venerdì 17 ottobre presso la PROPORDENONE in Viale Cossetti, 18/a dalle 9,00 alle 12,00 e dalla
15,00 alle 18,00.