Befana del Vigile posticipata a domenica 7 gennaio

PORDENONE – A causa del maltempo previsto per il giorno dell’Epifania, la tradizionale “Befana del Vigile 2024” organizzata dal Vespa Club di Pordenone è stata posticipata a domenica 7 gennaio, con un programma ridotto.Alle 11.30 è previsto il ritrovo in via della Santissima (di fronte al Ristorante Al Lido) dei soci del Vespa Club Pordenone e di tutti i sodalizi della provincia, in sella alle loro vespe. Da qui, alle ore 12 la carovana transiterà in via Pola, via Riviera del Pordenone, piazza Giustiniano, vicolo Del Molino e piazza della Motta, dove incontrerà le Autorità.

Alle 14.15, al termine del pranzo, tutti di nuovo in sella fino al Bar Cristallo, alla fine di Corso Garibaldi, dove ad attendere i vespisti ci saranno gli agenti della Polizia Locale, che dalle 14.30 scorteranno la carovana nella parata contromano lungo Corso Garibaldi. Giunti in piazzetta Cavour, la Befana e i vespisti consegneranno i doni ai vigili della Polizia Locale sulla consueta piattaforma posizionata al centro della piazzetta. Sosta per tutti all’inizio di corso Vittorio Emanuele II per le foto di rito e alle 15 sfilata lungo la Contrada Maggiore fin sotto al Municipio, per una breve sosta breve e l’aperitivo dell’arrivederci al prossimo anno.

A causa dell’incertezza meteo e visto il cambio dell’orario, il programma previsto sarà purtroppo ridotto e non toccherà Cordenons. Il Vespa Club Pordenone si dispiace per non essere in grado di portare quest’anno la manifestazione in entrambi i Comuni ma, considerando l’importanza dell’evento e la sua forte componente sociale e aggregativa, ha preferito posticiparlo di un giorno e ridurre il percorso piuttosto che annullarlo, nel nome della salvaguardia della continuità e della tradizione.