Il Tricolore abbraccia Pordenone il 7 gennaio

PORDENONE – ​Il 7 gennaio si celebrerà la Giornata del Tricolore, festa della bandiera italiana che, come da tradizione sfilerà per la Contrada Maggiore accompagnata dai Bersaglieri dell’ANB della Provincia di Pordenone.

Quella di quest’anno sarà la terza edizione: la prima si era svolta nel 2020, poi ripresa nel 2023 dopo la pandemia. Per l’occasione, un lunghissimo Tricolore di 85 metri sfilerà per le principali vie cittadine, preceduto dalla Fanfara di San Giorgio di Nogaro, seguita dalle autorità civili e militari, accompagnato dai rappresentanti delle varie Associazioni d’Arma, dai cittadini e soprattutto dai bambini e ragazzi.

Il corteo si costituirà alle ore 10 davanti al Municipio, percorrerà un Corso Vittorio Emanuele pieno di bandiere, proseguirà per le principali vie cittadine per terminare in piazza XX Settembre, dove alle ore 11.00 la Fanfara di San Giorgio di Nogaro eseguirà alcuni brani.

​Per festeggiare questa edizione, l’Associazione Nazionale Bersaglieri di Pordenone ha coinvolto i ragazzi delle scuole. Lo scorso anno fu proposto agli studenti delle primarie e secondarie della città di partecipare ad un concorso grafico/letterario avente come soggetto il Tricolore. La proposta ebbe un notevole successo tra i ragazzi e una buona adesione, così il concorso ha guadagnato un posto fisso all’interno della manifestazione, venendo ripresentato anche in questa edizione.

La premiazione dei partecipanti, con dirigenti e insegnanti, avrà luogo domenica 7 gennaio in piazza XX Settembre, al termine della prima parte del concerto della Fanfara di San Giorgio di Nogaro, mentre gli elaborati saranno esposti in mostra da sabato 6 e domenica 7 gennaio nel chiostro della Biblioteca civica.

Questo concorso intende promuovere tra i giovani l’opportunità di esprimere le loro emozioni e riflessioni sulla bandiera italiana, sul simbolo che essa rappresenta e sui personaggi storici ad essa legata.

​Proprio in tal senso si muove la seconda iniziativa promossa dall’Associazione Bersaglieri, che ha realizzato degli opuscoli monografici su Enrico Toti, eroe della Grande Guerra, da distribuire nelle scuole in occasione della Giornata del Tricolore. I Bersaglieri della Provincia di Pordenone hanno visitato le classi che hanno aderito al concorso per presentare la figura di Enrico Toti, bersagliere e Medaglia d’Oro al Valore Militare.

Attraverso questo giovane uomo di grande determinazione e coraggio, gli studenti sono stati motivati a conoscere gli eventi più significativi della Prima Guerra Mondiale e messi di fronte ai valori di libertà e di Patria.

Enrico Toti, con la sua storia di uomo comune e le coraggiose sfide affrontate senza mai arrendersi, veicola un importante messaggio educativo per le nuove generazioni: anche gli ostacoli apparentemente più ostici possono essere superati con l’impegno individuale, soprattutto quando si lotta nel nome di libertà e democrazia.

Durante le visite, concordate con i docenti, è stato distribuito un opuscolo che supporterà gli insegnanti nel proporre agli studenti la storia di questo eroe e della Grande Guerra.

Quindi, domenica 7 gennaio tutti invitati in Corso per festeggiare il Tricolore ed accompagnarlo in corteo per le vie del centro. In occasione della sfilata è stata emanata un’ordinanza dalla Polizia Locale con limiti e divieti alla circolazione stradale.

Questa prevede la sospensione momentanea della circolazione stradale dalle ore 9.30 lungo il percorso: corso Vittorio Emanuele II, piazza Cavour, corso Garibaldi, via XXX Aprile, viale Marconi, via Santa Caterina, viale Cossetti con arrivo in piazza XX Settembre, limitatamente al passaggio del corteo a seguito del Bandierone Tricolore e sino al termine delle necessità.