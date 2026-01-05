0.4 C
Pordenone
martedì , 6 Gennaio 2026
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Befane, falò ed Epifania a Pordenone

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone
Screenshot

PORDENONE – L’Epifania tutte le feste si porta via ma, nel frattempo, numerose associazioni stanno organizzando, con la collaborazione dell’Assessorato alla cultura, i preparativi per celebrare le tradizioni epifaniche. Quest’anno saranno ben 4 i falò che si terranno a Pordenone.

Lunedì 5 gennaio si inizia alle 18.30 con il Falò della parrocchia di San Francesco d’Assisi in via Cappuccini, dove non mancherà la visita della Befana che porterà doni e caramelle ai più piccoli.

​Al Centro Sportivo Lupieri di Villanova alle 19.30 ci sarà il Panevin della Festa in Piassa, con la tradizionale fiaccolata per le vie del quartiere accompagnata dalla musica della Unbrassed Street Band. Al rientro al Centro Sportivo si accenderà il grande Falò e, nel palatenda, tutti i bambini potranno visitare il chiosco della Befana, divertirsi con il truccabimbi, tanti palloncini e uno spettacolo di circo teatro acrobatico.

​Al Villaggio del Fanciullo in Comina si terrà il Mega Pan e Vin de Pordenon organizzato da Associazione Panorama, dalla Fondazione Opera Sacra Famiglia e dall’Associazione Opera Sacra Famiglia. Da quale parte andrà il fumo e quali saranno i pronostici per il nuovo anno? Lo si scoprirà alle 20.00 con l’accensione del grande falò, accompagnato dalle immancabili filastrocche che saluteranno la fine delle feste, da musica, pinza e vin brulè.

Invece alle 20.30 tutti al Centro Sportivo di Vallenoncello per l’accensione del Panevin de Valenonsel, un evento che prevede anche la possibilità di cenare alle 19.00 con stinco e patate (su prenotazione!) o di godere delle proposte culinarie dei chioschi con piatti tipici locali quali polenta e muset, pasta e fasioi, vin brulè e pinza. Ad allietare grandi e piccoli, musica e dj set.

​Martedì 6 gennaio i festeggiamenti continuano

Anche quest’anno il Vespa Club Pordenone rinnova la lunga storia di riconoscenza e solidarietà nei confronti delle donne e degli uomini della di Polizia Locale con la Befana del Vigile. Una tradizione pordenonese che ha avuto inizio negli anni ’50, quando il 6 gennaio i vespisti omaggiavano i vigili urbani per il lavoro che questi svolgevano nell’arco dell’intero anno, donando loro dei piccoli presenti. Anche oggi l’associazione rievoca tale usanza e ringrazia gli agenti della Municipale di Pordenone e Cordenons.

Alle 10.30 i circa 30 partecipanti si raduneranno in piazza della Motta a Pordenone, alle 11.10 partiranno in corteo lungo via dei Molini, viale Martelli, viale Dante, piazza Duca d’Aosta, viale Marconi, via XXX Aprile, corso Garibaldi (contro senso di marcia), arrivando in piazzetta Cavour alle ore 11.20 circa dove si terrà una bicchierata con tutti partecipanti. Per consentire il passaggio della sfilata di Vespe, lungo tale percorso è stata istituita la sospensione temporanea della circolazione limitatamente al passaggio della sfilata tra le 10.30 e le 12.30.

​Alle ore 12.00 ci sarà la Festa dell’Epifania alla chiesa del Sacro Cuore con l’arrivo della Befana e l’Associazione Insieme per – Odv.

Nel pomeriggio dell’Epifania la Befana vien… giù dal Campanile di San Marco, una tradizione divertente dedicata ai bambini di tutte le età. Per celebrare l’arrivo della vecchina sulla scopa, alle 15.30 i Vigili del Fuoco di Pordenone la caleranno dal campanile del Duomo di San Marco, facendole attraversare in volo tutta la piazzetta. Qui la befana distribuirà dolci e caramelle ai più piccoli.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Marilena Brunetti, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Enrico Sgariboldi, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.