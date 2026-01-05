Befane, falò ed Epifania a Pordenone

PORDENONE – L’Epifania tutte le feste si porta via ma, nel frattempo, numerose associazioni stanno organizzando, con la collaborazione dell’Assessorato alla cultura, i preparativi per celebrare le tradizioni epifaniche. Quest’anno saranno ben 4 i falò che si terranno a Pordenone.

​

Lunedì 5 gennaio si inizia alle 18.30 con il Falò della parrocchia di San Francesco d’Assisi in via Cappuccini, dove non mancherà la visita della Befana che porterà doni e caramelle ai più piccoli.

​Al Centro Sportivo Lupieri di Villanova alle 19.30 ci sarà il Panevin della Festa in Piassa, con la tradizionale fiaccolata per le vie del quartiere accompagnata dalla musica della Unbrassed Street Band. Al rientro al Centro Sportivo si accenderà il grande Falò e, nel palatenda, tutti i bambini potranno visitare il chiosco della Befana, divertirsi con il truccabimbi, tanti palloncini e uno spettacolo di circo teatro acrobatico.

​Al Villaggio del Fanciullo in Comina si terrà il Mega Pan e Vin de Pordenon organizzato da Associazione Panorama, dalla Fondazione Opera Sacra Famiglia e dall’Associazione Opera Sacra Famiglia. Da quale parte andrà il fumo e quali saranno i pronostici per il nuovo anno? Lo si scoprirà alle 20.00 con l’accensione del grande falò, accompagnato dalle immancabili filastrocche che saluteranno la fine delle feste, da musica, pinza e vin brulè.

​

Invece alle 20.30 tutti al Centro Sportivo di Vallenoncello per l’accensione del Panevin de Valenonsel, un evento che prevede anche la possibilità di cenare alle 19.00 con stinco e patate (su prenotazione!) o di godere delle proposte culinarie dei chioschi con piatti tipici locali quali polenta e muset, pasta e fasioi, vin brulè e pinza. Ad allietare grandi e piccoli, musica e dj set.

​Martedì 6 gennaio i festeggiamenti continuano

​

Anche quest’anno il Vespa Club Pordenone rinnova la lunga storia di riconoscenza e solidarietà nei confronti delle donne e degli uomini della di Polizia Locale con la Befana del Vigile. Una tradizione pordenonese che ha avuto inizio negli anni ’50, quando il 6 gennaio i vespisti omaggiavano i vigili urbani per il lavoro che questi svolgevano nell’arco dell’intero anno, donando loro dei piccoli presenti. Anche oggi l’associazione rievoca tale usanza e ringrazia gli agenti della Municipale di Pordenone e Cordenons.

Alle 10.30 i circa 30 partecipanti si raduneranno in piazza della Motta a Pordenone, alle 11.10 partiranno in corteo lungo via dei Molini, viale Martelli, viale Dante, piazza Duca d’Aosta, viale Marconi, via XXX Aprile, corso Garibaldi (contro senso di marcia), arrivando in piazzetta Cavour alle ore 11.20 circa dove si terrà una bicchierata con tutti partecipanti. Per consentire il passaggio della sfilata di Vespe, lungo tale percorso è stata istituita la sospensione temporanea della circolazione limitatamente al passaggio della sfilata tra le 10.30 e le 12.30.

​Alle ore 12.00 ci sarà la Festa dell’Epifania alla chiesa del Sacro Cuore con l’arrivo della Befana e l’Associazione Insieme per – Odv.

​

Nel pomeriggio dell’Epifania la Befana vien… giù dal Campanile di San Marco, una tradizione divertente dedicata ai bambini di tutte le età. Per celebrare l’arrivo della vecchina sulla scopa, alle 15.30 i Vigili del Fuoco di Pordenone la caleranno dal campanile del Duomo di San Marco, facendole attraversare in volo tutta la piazzetta. Qui la befana distribuirà dolci e caramelle ai più piccoli.