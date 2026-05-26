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Guerra: intensificati voli da e per Djibouti di militari Usa

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Alessandro Rinaldini
By Alessandro Rinaldini

AVIANO – Proseguono i voli per trasporto truppe militari americane da Aviano a Djibouti nel Corno d’Africa. In questi giorni un aereo Boeing 747 della compagnia aerea americana Western Global (nella foto) ha effettuato voli da e per la base americana in Africa di Camp Lemmonier. In particolare sono stavvicendati soldati della forza militare americana in Africa che, in Europa, hanno sezioni staccate a Vicenza e Sigonella.

L’aereo (volo Cmb519) era arrivato a Aviano da Los Angeles il 24 maggio per poi effettuare un paio di voli da e per Djibouti.
Camp Lemonnier supporta le operazioni antiterrorismo della CIA e del Dipartimento della Difesa in Yemen e Somalia (Copper Dune e Jupiter Garnet), al centro della rete di basi statunitensi per droni e sorveglianza che si estende in tutta l’Africa. Queste ultime basi aeree sono più piccole e operano da hangar remoti situati all’interno di basi militari locali o aeroporti civili.

Vi ha sede anche il SOCCE-HOA (Special Operations Command and Control Element-Horn of Africa), che comanda tutte le unità SOCOM assegnate a missioni di addestramento o operative nella regione, inclusi elementi della JSOTF-TS (Joint Special Operations Task Force-Trans Sahara) e della Naval Special Warfare Unit. Supervisiona inoltre un distaccamento a rotazione delle forze speciali dell’esercito statunitense che conduce addestramenti di difesa interna all’estero in materia di controinsurrezione a Gibuti.

La Western Global Airlines è una compagnia aerea cargo statunitense con sede a Estero, in Florida. I servizi della società includono leasing di aeromobili, voli charter commerciali e militari. Il suo hub principale si trova presso l’aeroporto Internazionale della Florida sud occidentale a Fort Myers, in Florida. Al.Rin.

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