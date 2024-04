Benedizione delle Vespe e dei Piloti 2024

PORDENONE – Una nuvola rossa, 80 vespe, più di 90 vespisti, dagli 80 ai 5 anni. Famiglie intere, segno che l’attività incessante che promuove il Vespa Club Pordenone è trasversale a tutti gli utenti della Vespa ed è in grado di coinvolgere tutti i soci, qualunque siamo le loro preferenze vespistiche.

Quest’anno la benedizione si è tenuta nuovamente alla Curia Vescovile di Pordenone e a benedirci è stato proprio il Vescovo, Monsignor Pellegrini con la presenza immancabile dell’Assessore Walter De Botoli, anch’esso vespista e tesserato al Vespa Club Pordenone.

E’ stata una giornata stupenda, di quelle da ricordare!

La partecipazione dei soci e degli appassionati è stata straordinaria!

La gentilezza del Vescovo e dei suoi collaboratori è stata davvero entusiasmante, le sue parole piacevoli e conviviali, come fosse uno dei nostri, come respirasse per un attimo la nostra passione e avesse letto nei nostri cuori il desiderio ed piacere di stare assieme!

La visita al prestigioso Museo Diocesano ha dato un tocco di ricchezza e curiosità alla giornata…non capita tutti i giorni di potervi accedere, con tanto di guida.

NIENTE POTEVA ESSERE MEGLIO DI COME È STATO!

…anche il tempo ci ha assistiti, con una giornata caldissima e soleggiata!

Un bell’aperitivo tutti assieme presso il Bar Al Botanico, nel Parco di San Valentino e poi partenza per Maron di Brugnera, dove l’ospitalità di uno degli storici soci, ci ha concesso di banchettare allegramente tutti assieme!!

…la ciliegina sulla torta di una giornata dal carattere speciale!

CI SIAMO DAVVERO DIVERTITI!!…e quest’anno abbiamo premiato la Vespa più particolare della giornata, quella di un nuovissimo giovane socio, Giovanni, che ha creduto in noi del Vespa Club Pordenone, ha partecipato a questa gioiosa giornata e con il suo GS prima serie ha sbagliato la concorrenza!

Siamo sempre di più, sempre più felici…tutto questo è Vespa Club Pordenone!!…se volete stare bene questo è il posto giusto!!

Un ringraziamento sentito a tutti…soci, direttivo, autorità!

Con stima e affetto, auguriamo a tutti buona strada…ci vediamo in Vespa!