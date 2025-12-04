11.3 C
Pordenone
giovedì , 4 Dicembre 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Benvenuti nell’Italia dei patentini: l’arte di complicarsi la vita per lavorare.

Pordenone
Aggiornato:
Enrico Sgariboldi
By Enrico Sgariboldi

Italia, terra di tasse, autovelox e… patentini.

Se vuoi lavorare con un trattore, comprare fitofarmaci, fare il mediatore, preparati a presentare documenti, certificati e fare un esame.“

Hai un diploma in agraria? Attento, ti esoneriamo dal corso, ma devi comunque superare un esame… perché devo sapere che sai cosa fai”.

È il nuovo motto: “massima sicurezza, minimo sforzo” (ma in Italia a volte può succedere il contrario).

Per guidare un trattore agricolo, non è più sufficiente essere in possesso della sola patente di tipologia A, B o C ma è obbligatorio conseguire la cosiddetta patente o patentino per trattori agricoli. Per usare la motosega serve il patentino, ma chiamarlo “patentino” è un volo romantico: sono corsi privati solo per autodifesa assicurativa. Per diventare mediatore immobiliare serve un corso di 150 ore e poi un esame presso la Camera di Commercio. I geometri e gli altri professionisti come gli architetti, ingegneri, e periti edili, non sono esonerati dall’esame.

La situazione in Francia, Germania, Spagna.

In Germania tutto si regge sulla fiducia. Vuoi usare un trattore? Ti formano una volta sola e poi si fidano che tu non decida di usarlo in autostrada. I corsi sono precisi, razionali, e se qualcosa va storto, è perché tu non hai letto il manuale. Il cittadino tedesco non ama le scartoffie, ma ama l’ordine: e in fondo la differenza sta tutta lì.

In Francia la burocrazia è come il vino: c’è ovunque, a volte ti gira la testa, ma alla fine scorre bene. I moduli si fanno online, di solito tutto funziona, e se qualcosa va storto, arriva persino una mail di scuse.

In Spagna la burocrazia è più rilassata: c’è sempre un modulo da firmare, ma con calma. Gli uffici pubblici sorridono, i portali digitali finalmente funzionano e le scadenze si affrontano senza ansia. Tutto procede con lentezza, perché anche tra i timbri, gli spagnoli trovano sempre il tempo per una “tapa”.

Da noi forse sarebbe più utile, invece di moltiplicare corsi e registri, puntare su percorsi unici e integrati, che riconoscano le competenze già acquisite e semplifichino davvero la vita a chi lavora. Voglio anche pensare che da ogni patentino emerga un desiderio di sicurezza, competenza e controllo tecnico.

I controlli da parte delle autorità sono fondamentali, ma l’efficienza si raggiunge con la semplificazione.

La mia proposta è puntare ad una razionalizzazione che passi attraverso le seguenti misure concrete:

– un solo esame per le categorie simili;

– il riconoscimento automatico delle competenze già acquisite con certificati validi in tutta Europa;

– la registrazione delle competenze in modo sicuro grazie alla tecnologia blockchain;

– un portale unico dove controllare tutti i requisiti, scadenze e rinnovi. Niente più pellegrinaggi tra uffici diversi per lo stesso obiettivo.

Solo quando chi lavora potrà davvero concentrarsi sul proprio mestiere, allora sì che potremo dire di essere un Paese moderno.

Enrico Sgariboldi

Copyright notice © 2025 Enrico Sgariboldi (Author) – Testo registrato su blockchain Lutinx a tutela da riproduzioni non autorizzate. Per info:[email protected]

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Marilena Brunetti, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Enrico Sgariboldi, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.