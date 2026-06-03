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Salvatore Amato

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Aggiornato:
Flavio
By Flavio

Ne danno il triste annuncio la moglie Giuseppina, le figlie Letizia con Michele, Anna con Erri, Antonia con Fabio, Martina con Stefano, i nipoti Alessandro, Aurora, Andrea, Arianna, Alex e Santiago, i fratelli Mario, Franco e Giuseppe, le cognate, i cognati, gli amici ed i parenti tutti.

Le Esequie avranno luogo Mercoledì 3 Giugno alle ore 15.00 nella chiesa arcipretale di Azzano Decimo ove il caro Salvatore giungerà dalla Casa Funeraria San Marco in Vial Rotto N°16 a Pordenone.

Sarà recitato il santo rosario Martedì sera alle ore 18.00 nella chiesa medesima.

Dopo le Esequie si proseguirà per la cremazione.

 

Non fiori ma eventuali offerte da devolvere all’Hospice “Il Gabbiano” di S. Vito al Tagliamento.

Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di  Salvatore Amato  Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo

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