di anni 77
Ne danno il triste annuncio:
i fratelli Roberto con Olimpia, Franco con Enni,
i nipoti, i pronipoti, Lucia, i parenti e gli amici tutti.
I funerali avranno luogo mercoledì 3 giugno
alle ore 16.00 nella chiesa parrocchiale di Palse
ove il caro Sergio giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Non fiori, eventuali offerte saranno devolute al C.R.O. di Aviano.
Martedì alle ore 18.30 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia tutto il personale del C.R.O. di Aviano
e tutti coloro che vorranno onorarne la memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Sergio Sartor Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo