Business Forum Transadriatico Italia -Serbia” il 2 febbraio

PORDENONE – Il 2 febbraio 2024, all’interno della manifestazione Internazionale SAMUEXPO si svolgerà l’evento ‘Business Forum Transadriatico Italia -Serbia” presso la sala Zuliani del Centro Congressi di Pordenone Fiere, una preziosa occasione di dialogo e confronto sul rapporto infrastrutturale e logistico che si intrattiene tra le due Nazioni in questione, nonché un’ulteriore opportunità di partnership proficua e fruttuosa per investimenti e collaborazioni future.

SamuExpo, il grande salone biennale dell’industria in programma dal 1 al 3 febbraio 2024: è una delle principali fiere B2B che si svolgono a Pordenone, uno degli eventi specializzati più importanti nell’ambito dei settori interessati: metalmeccanica, plastica e subfornitura. A SamuExpo aderiscono i più rilevanti player dell’industria nazionale e internazionale suddivisi in quattro saloni tecnici: SamuMetal, SamuPlast, SubTech e Fabbrica 4.0. Dodici padiglioni e 35.000 mq di area espositiva totale, circa 500 le aziende presenti con più di 700 marchi rappresentati.

Sono 15.000 i visitatori attesi in arrivo dall’Italia, ma sempre di più anche dall’estero. Grazie alla collaborazione sempre attiva tra Pordenone Fiere e ITA ICE sono in arrivo alcune delegazioni di operatori da Bosnia-Erzegovina, Slovenia, Polonia e Bosnia-Erzegovina.

Con l’introduzione dell’On. Emanuele Loperfido, l’evento sarà strutturato in tre panel nei quali si affronteranno le tematiche di sviluppo, investimenti strategici e la visione di un’Europa che si apre ai Balcani, in particolare verso la Serbia, fulcro attualmente imprescindibile dell’Europa Sudorientale, volonterosa di instaurare un dialogo aperto, costruttivo e omnicomprensivo per un’Unione più ampia, unita e inclusiva, verso un territorio garante di ottime prospettive del domani.

Verrà posto in luce come la cooperazione logistica e infrastrutturale, nonché l’intensificarsi delle relazioni tra Italia e Serbia, rappresenti un fattore discriminante per la promozione della stabilità e dello sviluppo economico nei Balcani, creando al contempo un coeso tessuto commerciale capace di incrementare la crescita economica di entrambi i paesi e delle regioni ponte – come ad esempio il Friuli Venezia Giulia -.

L’evento, dunque, si prefigge l’obiettivo di promuovere ed evidenziare l’alto ruolo di questo rinnovato partenariato tra Roma e Belgrado nel contesto economico in piena evoluzione, non solo per nuove opportunità d’investimento ma anche come punto d’accesso per il progresso economico dell’Europa sudorientale e per una maggiore integrazione europea di quest’ultima.

Una comunicazione aperta, reciprocamente attiva, amichevole ed efficace, potrà essere la chiave di volta per affrontare le sfide poste dallo scenario globale futuro e promuovere iniziative strategiche stabilizzanti la regione Balcanica, promotrici di pace e sicurezza.

I vari interventi saranno inoltre una valida occasione per l’interesse degli stakeholder economici affinché essi possano ottenere un solido confronto con i decisori pubblici da parte delle realtà coinvolte.

Contribuiranno con la loro presenza e intervento, il Ministro dei Rapporti con il Parlamento Sen. Luca Ciriani, il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, l’ambasciatore italiano in Serbia Luca Gori, il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, l’Assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante, il segretario generale INCE Roberto Antonione, il Presidente di Pordenone Fiere Renato Pujatti, l’AD di SIMEST S.p.A. Regina Corradini D’Arienzo, il Presidente di Finest S.p.A. Alessandro Minon, il Presidente dell’Agenzia ICE Matteo Zoppas, il Direttore Generale di Alpe Adria S.p.A. Angelo Aulicino, il Presidente della Commissione trasporti della Camera dei Deputati l’On. Salvatore Deidda, il Segretario Generale FIAP Alessandro Peron, il Segretario Generale Fermerci Giuseppe Rizzi, Salvatore Napoli della Direzione Generale del Ministero per le Infrastrutture e Trasporti, il Presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti.

E poi ancora Nevena Jovanovic, Senior Investment Advisor della Development Agency of Serbia, Patrizio Dei Tos, Presidente di Confindustria Serbia, Markus Maurmair, Presidente della Commissione Regionale Attività Produttive, gli On. Dimitri Coin e Jovan Palalić, Presidenti della Bilaterale di amicizia Italia – Serbia e Federico Castiglioni, dell’Istituto Affari Internazionali.