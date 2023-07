Calcio a 5, successo ed emozione per il X Memorial per Elena

PORDENONE – Anche il X° Memorial per Elena è andato in archivio, due bellissime giornate che nemmeno la pioggia è riuscita a guastare.

Il torneo di calcio a 5, disputato sui campi dell’Asd Torre in via Peruzza, è dedicato a Elena Scannapieco, la giovane che ha perso la vita nel 2013 in un incidente stradale,

“Amicizia, affetto e partecipazione – sottolinea il papà di Elena, Roberto, – hanno come sempre prevalso su tutto”.



“Un grande ringraziamento a chi ci ha supportato e aiutato, e un abbraccio particolare al mio gruppo che in tutti questi anni mi è stato sempre vicino.

Io e Elena senza di loro non ce l’avremmo fatta”.