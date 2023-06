Campionato italiano motonautica, successo per il pordenonese Bergamo

PORDENONE – Due anni di pausa e poi, arriva il successo.

Il protagonista è il pordenonese Andrea Bergamo che, nella gara di campionato italiano di motonautica ad Ancona, nella SKI GP3, molto dura e organizzata al top, ha conquistato il primo posto.

“Le condizioni del mare – racconta Andrea a pordenoneoggi – erano decisamente impegnative ed hanno messo alla prova tecnica e fisico. E comunque, si può fare di meglio.

Peccato per la ski GP2 in quanto nella seconda manche il Kawa 1500 che avevo deciso di utilizzare per recuperare punti preziosi, mi ha mollato e quindi ho dovuto rinunciare”.

“Un grazie al team #jetqualityform Antonio Filippini per il supporto e la compagnia”.