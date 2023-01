Carnevale a Pordenone: carri mascherati e festa dei bambini

PORDENONE – Dopo le numerose limitazioni e variazioni di programma causate dalla pandemia, quest’anno ritorna per la gioia di grandi e piccoli il Carnevale a Pordenone. Al momento sono 14 i carri mascherati e 6 i gruppi partecipanti che sabato 11 febbraio 2023 sfileranno dalle 14.30 per le vie della città.

Per questa edizione il percorso sarà completamente rinnovato: i carri saranno montati e predisposti lungo via Matteotti e piazza del Popolo, partiranno da viale Marconi (luogo ideale in cui sostare e godersi la sfilata) e, percorrendo tutto il viale fino a piazza Duca d’Aosta, imboccheranno via Cavallotti passando per piazzale Ellero dei Mille, per giungere in piazza XX Settembre, dove sarà allestito il palco.

Spiega l’assessore alla cultura Alberto Parigi: «Finalmente ritorna la nostra festa di Carnevale col format consueto. Ad oggi i carri reclutati provengono dal pordenonese (Chions, Maniago, Montereale Valcellina e Vajont) e dal Veneto (Eraclea, Gaiarine, Motta di Livenza, San Stino di Livenza, Spresiano e Ponzano Veneto).

Nella sfilata ci saranno anche la Regina e il Re del Carnevale di Muggia, in rappresentanza di quel famoso Carnevale ed un carro allegorico particolarmente significativo, proveniente dalla sfilata di Putignano 2020. Il programma è in continua evoluzione e stiamo reclutando carri e partecipanti – anche da fuori regione – per rendere ancora più emozionante e divertente la sfilata».

I carri sono piuttosto grandi: uno in particolare raggiunge l’altezza di 10 metri e la lunghezza di 23.

Ma il Carnevale a Pordenone non finisce qui! Infatti la pista di pattinaggio in piazza XX Settembre rimarrà aperta fino al 12 febbraio e consentirà a grandi e piccoli di potersi divertire in un’atmosfera carnevalesca. In concomitanza con la sfilata dei carri di sabato 11, sulla pista di ghiaccio pattineranno i personaggi della Disney.

Inoltre il 21 febbraio, martedì grasso, dalle 14.30 in piazza XX Settembre ci sarà la grande Festa dei bambini, un pomeriggio spassoso tutto dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie con tante animazioni, maschere, palloncini, gonfiabili, giochi di gruppo, laboratori, trucca-bimbi e tanto divertimento. In piazza due trampolieri ed un animatore intratterranno i passanti con sculture di palloncini, bolle di sapone, gag comiche.

Ci saranno anche tre momenti emozionanti di giocoleria con il fuoco ed un “siparietto fotografia”, in cui gli artisti si metteranno a disposizione per essere fotografati assieme ai bambini, dai loro genitori. E poi tanta musica, divertimento, stelle filanti, coriandoli e caramelle. E per i più golosi ci sarà la distribuzione gratuita di crostoli, thè e cioccolata calda.

In caso di maltempo la festa si svolgerà presso la Polisportiva “Armando Lupieri” a Villanova in via Pirandello, 33.

Le iniziative del Carnevale sono organizzate con la preziosa collaborazione della Proloco Pordenone e con il supporto di volontari che contribuiranno a garantire la sicurezza di tutti durante la sfilata di sabato 11. Si ringraziano pertanto il Gruppo Alpini, i Bersaglieri, i Carabinieri in congedo e la Protezione Civile.