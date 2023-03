“Caterina Falomo, Venezia e … le Dame Golose”, il 23 al Moderno

PORDENONE – “Caterina Falomo, Venezia e … le Dame Golose”: è il titolo dell’incontro, promosso dal Circolo della Cultura e delle Arti di Pordenone, in programma giovedì 23 marzo, alle 18, al Palace Hotel Moderno di Pordenone. Dialogherà con Falomo, il Pastry Chef Leonardo di Carlo, campione del mondo di Pasticceria.

Caterina Falomo, nata a Venezia, laureata in Scienze della Comunicazione all’Università di Siena, Master in New media e comunicazione all’Università Tor Vergata di Roma, ha lavorato nel settore Comunicazione e Ufficio stampa dal 2001. Dopo aver vissuto e lavorato a Roma per ben 14 anni, è tornata a vivere a Venezia. Ha curato i libri: “Quando c’erano i veneziani”, “I nuovi veneziani” e “Veneziani per scelta” che le hanno permesso di conoscere e far conoscere Venezia, nei suoi molteplici aspetti. Dal 2014 ha iniziato a frequentare vari corsi di pasticceria, tra i quali il corso di Avviamento alla Professione di Pasticcere, presso la scuola “A tavola con lo chef”, a Roma. Da allora non ha mai smesso di fare corsi, in particolare nel settore Biscotteria.

Dopo varie esperienze e studi – anche da autodidatta – ha deciso di aprire a marzo 2019 la propria Microimpresa Alimentare Domestica, denominata “Le Dame Golose – Pasticceria Artigianale di Caterina”. Come detto, dialogherà con lei Leonardo Di Carlo che, a Conegliano, dirige la scuola Pastry Concept, insieme alla moglie Michela Balliana. Leonardo, il pioniere della Pasticceria Scientifica, dopo una gioventù trascorsa tra lavoro, studio e concorsi matura una carriera professionale come docente e consulente internazionale.

Autore del miglior Best Seller della Pasticceria “Tradizione in evoluzione”, definito dagli addetti ai lavori, come la “Bibbia della Pasticceria”. Al termine dell’incontro ci sarà un brindisi e una degustazione finale, con le creazioni di pasticceria.