Centenario Don Bosco, Gran Galà Musicale 9 giugno Teatro Verdi

PORDENONE – In occasione del centenario dell’Opera Salesiana di Pordenone (1924-2024) importante appuntamento al teatro Verdi di Pordenone, domenica 9 giugno con inizio alle ore 20 (ingresso libero), per il Gran Galà della Musica. Un evento per celebrare un secolo di eccellenza educativa per i giovani del nostro territorio provinciale e non solo.

«Un traguardo che ha l’obiettivo di recuperare le tradizioni e la storia in un’ottica di scambio tra l’istituto e la città sul Noncello» ha spiegato don Livio Mattivi direttore del collegio salesiano Don Bosco (nella foto). «Il filo conduttore sarà il ripercorrere e mettere in luce le tappe storico-educativo-culturali che i salesiani hanno costruito in questi cento anni con la comunità locale, promuovendosi come polo educativo integrato con il Friuli occidentale.

Un anniversario – precisa il direttore – che richiamerà la presenza dei numerosissimi ex allievi di varie generazioni che hanno frequentato la scuola e l’oratorio, oltre a numerosi amici del collegio. Inoltre, l’evento coinvolgerà genitori e ragazzi per fasce di età e interessi culturali che frequentano attualmente la scuola, l’oratorio, il punto verde e il nuovo cinema don Bosco».

Le celebrazioni per il centenario, che si protrarranno fino all’8 dicembre, si svilupperanno in tre fasi: quella di apertura culminata lo scorso 31 gennaio con la celebrazione di San Giovanni Bosco; la fase intermedia è stata caratterizzata da uno spettacolo teatrale svoltosi il 15 aprile sull’educazione e i giovani d’oggi. Poi ci sarà una mostra fotografica sulla storia del collegio e, recentemente c’è stato lo spettacolo ‘Don Bosco music festival’, un concorso canoro per ragazzi dell’oratorio.

Domenica 9 giugno l’atteso ‘Gran Galà Musicale’: incontro con ex allievi e autorità e presentazione del libro sulla storia dell’istituto. Nella fase finale una conferenza a ottobre sull’intelligenza artificiale, il 29 novembre un incontro con gli ex allievi nel mondo, il 7 dicembre ancora una conferenza sull’emergenza educativa e, infine, l’8 dicembre il concerto in loggia tenuto dai ragazzi della scuola Don Bosco.

A sostenere l’evento del centenario il Comune di Pordenone, Banca FVG 360, Fondazione Friuli, Associazione Panorama, C’entro Anch’io (associazione Sviluppo &Territorio), Ascom-Confcommercio Pordenone.

Per Info: www.donbosco-pn.it e la pagina Facebook.

Programma Gran Galà Musicale – Teatro Verdi domenica 9 giugno ore 20

^Saggio dei ragazzi del progetto musicale della scuola secondaria del collegio Don Bosco. In apertura, i talentuosi ragazzi presenteranno il loro saggio. Sarà un momento emozionante per mostrare le loro abilità e il loro impegno.

^Esecuzione dei vincitori del Don Bosco Music Festival. L’esibizione a come obiettivo una raccolta fondi per le missioni Salesiane.

^Concerto con l’orchestra da Camera di Pordenone e dell’Accademia d’Archi Arrigoni. Alla fisarmonica si esibirà Gianni Fasetta, mentre al pianoforte ci sarà Stefania Fassetta (musiche di Remo Anzovino, Paola Pessina, Astor Piazzolla). E poi la partecipazione straordinaria della cantante Ronnie Grace, ex-allieva del collegio.