Centro Meduna, check-up medico gratuito grazie al Gruppo Giovani Afds Pordenone

PORDENONE – Check up medico gratuito e immediato grazie al Gruppo Giovani dell’Associazione Friulana Donatori di Sangue Pordenone.

L’iniziativa è dei giovani volontari del sodalizio che hanno deciso di proporla alla popolazione con l’intento di invogliarla a compiere quel piccolo passo anonimo, responsabile e gratuito che è fondamentale per assicurare la salute delle persone, e in molti casi anche per salvare loro la vita. Ovvero, diventare delle donatrici e dei donatori di sangue.

Sabato 23 e domenica 24 marzo nella galleria del Centro commerciale Meduna di Pordenone, dalle 9.30 alle 18.30, sarà presente uno stand gestito dal Gruppo Giovani Afds Pordenone, nel quale chi lo desidera potrà sottoporsi ad un check up medico gratuito. Questo consentirà di controllare i parametri vitali richiesti per considerarsi idonei a diventare donatrici e donatori di sangue.

«L’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare le persone in maniera approfondita rispetto alla donazione del sangue e alla possibilità di diventare donatrici o donatori – spiegano dal Gruppo Giovani Afds Pordenone – a partire dal loro stato di salute, ovvero da quello che è uno dei requisiti che sono richiesti assieme all’età (dai 18 ai 65 anni) e ad uno stile di vita sano.

All’interno dello stand, che sarà ben visibile nella galleria del centro commerciale, avremo a disposizione uno speciale rilevatore a infrarossi in grado di misurare pressione arteriosa, emoglobina, frequenza cardiaca e altri parametri vitali senza il pungidito: basterà appoggiarvi un polpastrello e lo strumento effettuerà l’esame in tempo reale”.

Sul posto i volontari Afds saranno affiancati da personale infermieristico che seguirà il check up: se i valori saranno ottimali, in linea cioè con quelli richiesti, le persone potranno decidere di iscriversi all’Afds Pordenone e prenotare una donazione di sangue in uno dei centri trasfusionali del territorio.