Centro Meduna, momenti magici il 23 a Seminar Libri

PORDENONE – Seminar libri, nuova interessante attività del Centro Meduna, vivrà anche sabato 23 marzo momenti magici.

Al mattino, alle 11, Monica Frasson ci allieterà con letture di favole per bambini.

Monica, 30 anni infermiera gioiosa, scrive libri per bambini come “Lucky e il filo rosso”, storia di un cane in attesa di adozione che fugge in cerca del suo destino.

Alle 16, Maria Pashanti Scalzo presenterà il libro “Ovunque e in nessun luogo” ed. Supernova, moderato da Giorgio Firdauz Bisaro.

Laureata in lettere moderne e insegnante presso istituti superiori, si esprime attraverso la scrittura e la pittura nella meditazione creatura.