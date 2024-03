Centro Meduna, ricco programma, l’8 marzo, per la Festa della Donna

PORDENONE – Il Centro Meduna di Pordenone si riempie di appuntamenti nella giornata dell’ 8 marzo, Festa della Donna.

Per tutto il giorno, sarà offerto un caffè omaggio alle donne nei bar Momenti ed Elixir.

Sempre l’8 marzo è ricco il programma del nuovo spazio Seminar Libri: alle 11, è in programma un evento a cui parteciperanno le poetesse: Nadia Sinicco, medico psichiatra che da sempre scrive poesie e favole, Maria Milena Priviero, ex bibliotecaria del Comune di Porcia, scrive pubblica opere nelle antologie dei concorsi e on-line nei siti letterari, e Annarita Ortu, insegnante nella scuola primaria, ama scrivere e usare le parole per raccontare le proprie emozioni. La presentazione sarà curata da Monia Montechiarini, giurista, penalista, europrogettista, studiosa e scrittrice; si occupa da 20 anni di ricerche documentali per ricostruire i processi contro le vittime di stregoneria. Ha scritto diversi saggi storici tra cui Le streghe di Scozia: indagini tra fate, rituali e amuleti.

Alle 17, verrà presentato il libro della scrittrice Paola Cadelli, medico cardiologo autrice di 5 romanzi, “Rosalind Franklin. Ho fotografato il DNA”. Modererà l’evento Sandra Conte, volto conosciuto nel territorio pordenonese, impegnata nel sociale e attiva nel mondo del volontariato.

Per tutta la giornata la scuola di musica Soundcem, con piccola sede presso il Centro Meduna, si esibirà con performance vocali di allievi professionisti e non, presso la galleria del Centro Meduna suonando un pianoforte a mezzacoda e interpretando canzoni dedicate alle donne.www.soundcem.it

Per finire, alle 16, la Melody Fit di Cordenons, palestra dedicata esclusivamente all’universo femminile, si esibirà con balli di zumba. www.melodyfit.it