Ufficiale la visita del Presidente Giorgia Meloni l’8 marzo

PORDENONE – Pordenone si prepara ad accogliere il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, attesa in città venerdì 8 marzo. “Un evento storico per Pordenone ospitare, dai tempi dell’Adunata Alpina del 2014, la massima carica del Governo.

Siamo entusiasti e onorati che la firma dei Fondi di Sviluppo e Coesione, un programma unitario di interventi per la nostra Regione, finalizzato allo sviluppo infrastrutturale, economico e sociale, sia siglata dal Presidente del Consiglio nella nostra città. Siamo certi che Pordenone sarà riconoscente per questa scelta” commenta il Presidente di Fratelli d’Italia Pordenone On. Emanuele Loperfido.

“Il primo premier donna della storia a Pordenone nel giorno della ricorrenza dell’8 marzo: un ulteriore significato da dare a questa speciale visita”, aggiunge il deputato pordenonese. Nell’agenda del Presidente Meloni a Pordenone ci sono due momenti principali.

Nel primo pomeriggio, prettamente istituzionale, al Teatro Verdi (aperto al pubblico), il benvenuto da parte del Sindaco Alessandro Ciriani e la sottoscrizione dell’Accordo per il Fondo sviluppo e coesione (Fsc) 2021-2027, tra la Presidente del Consiglio e il Presidente della Regione FVG Massimiliano Fedriga, alla presenza del Ministro per gli Affari europei, politiche di coesione e PNNR Raffaele Fitto e del Ministro per i Rapporti con il Parlamento, di casa in quanto pordenonese, Luca Ciriani. Successivamente Meloni è attesa fra i visitatori a Pordenone Fiere della 23esima edizione di Ortogiardino, prima Fiera del nordest con oltre 300 espositori tra floricoltori, rivenditori di attrezzature e prodotti per la cura del giardino e dell’orto.

“Un segnale forte di attenzione e riconoscimento al territorio e alle sue eccellenze, in particolare all’ente Fiera e i produttori locali, vanto e vetrina della nostra economia”, evidenzia Loperfido.