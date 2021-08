Cimolai realizza per Allseas le due travi di acciaio più grandi al mondo

PORDENONE – Sono made in Italy le travi in acciaio più lunghe del mondo. Cimolai Spa, azienda leader a livello internazionale nella progettazione, fornitura e montaggio di strutture complesse in acciaio, ha infatti realizzato per Allseas – una delle maggiori compagnie internazionali nel campo offshore – due travi di acciaio della lunghezza di 170 metri ciascuna, uniche nella loro complessità. Oltre un migliaio di persone ha contribuito a realizzare questo imponente progetto, operando da tutti e quattro gli stabilimenti friulani per oltre due anni e mezzo di lavoro.

Le due travi JLS, ciascuna del peso di 6.500 tonnellate, sono state caricate sulla chiatta Iron Lady di Allseas, e inviate a Rotterdam, dove verranno installate sull’imbarcazione Pioneering Spirit.

Già nel 2015 Cimolai aveva realizzato 16 travi TLS per l’imbarcazione Pioneering Spirit.

Si tratta di un progetto avanguardistico e di complessità notevole, sia per le sue dimensioni, sia per il materiale impiegato (acciaio con grado S690). Inoltre, essendo le due travi parti integranti di un sistema complesso, è stata richiesta un’altissima attenzione e precisione nel rispetto delle tolleranze costruttive. Completano il progetto sistemi di outfitting elettrico, oleodinamico, strumentale, e la gestione delle casse di zavorra (water ballast tank), che permettono la loro rotazione.

Con questa operazione, l’azienda friulana di proprietà dell’Ingegner Luigi Cimolai, si conferma ancora una volta all’altezza di opere uniche e altamente sfidanti.