Circolazione stradale in occasione di Samuexpo

PORDENONE – In occasione della ricorrenza della manifestazione fieristica denominata “SAMUEXPO”, programmata dall’1 al 3 febbraio 2024, è stata emanata un’ordinanza dalla Polizia Locale con limiti e divieti alla circolazione stradale.

Divieto di sosta con rimozione dalle ore 8:00 alle ore 20:00 da giovedì 1 a sabato 3 febbraio lungo le vie:

– Dogana (ambo i lati, dall’intersezione della predetta via con le corrispondenti laterali vie Buozzi, via Montecavallo, via Murri)

– Amalteo (dal civico n. 29 all’intersezione con via Dogana)

– Montecavallo (dal civico 23 all’intersezione con via Dogana)

– Cerdoni (dal civico 10 all’intersezione con via Monte Cavallo lato destro)

– Fortunio (lato sinistro, nel tratto compreso tra le intersezioni con le vie Montecavallo e Murri)

– Buozzi (lato destro entrando da via Dogana nel tratto opposto ai civici dal n.1/a al n. 7) per salvaguardare la circolazione stradale nelle vie limitrofe al Quartiere Fieristico.